Almussafes treballa en un diagnòstic de Salut Local

L’Ajuntament aposta per la participació ciutadana per a la creació de les futures línies d’acció tendents a millorar la salut de la població



El Grup d’Espai Participatiu Xarxa Salut elaborarà una anàlisi de la situació actual per a plantejar després accions que milloren la salut de la ciutadania



La iniciativa compta amb una subvenció de 3.100 euros de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública



El Centre Cultural d’Almussafes està acollint estos dies diverses sessions de treball del ‘Grup d’Espai Participatiu Xarxa SaluT’ que està implicat en la investigació de Salut de la localitat. Este equip, integrat per personal tècnic municipal, representants d’associacions i personal sanitari s’està formant en Acció Local en Salut per a abordar, en els pròxims mesos, el treball de camp participatiu que permeta analitzar la situació actual i posteriorment proposar accions encaminades a millorar la salut de la ciutadania. Del procés, que compta amb el suport de Xarxa Salut de la Generalitat Valenciana, a la que pertany Almussafes, el regidor de Sanitat, Faustino Manzano destaca que s’està desenrotllant a través de la participació ciutadana.



L’Ajuntament d’Almussafes continua immers en el seguiment del IV Pla de Salut de la Conselleria de Sanitat, un treball amb què l’administració local busca establir polítiques públiques que ajuden a millorar la qualitat de vida de la població. Este procés, emmarcat dins de les actuacions promogudes per la Generalitat Valenciana a través de Xarxa Salut, a la que el consistori està adherida, s’està realitzant per mitjà del treball desenrotllat pel denominat ‘Grup Participatiu en Salut’, un equip heterogeni, multisectorial, mixt i divers format per empleats públics, personal sanitari i representants d’associacions.



“Persones expertes i amb coneixement i experiència en estos temes s’han unit per a col·laborar en una iniciativa que té com a objectiu principal millorar la salut de la població”, comenta el regidor de Sanitat, Faustino Manzano. “El més destacable és que estem utilitzant un sistema que dóna veu a tots els col·lectius en una autèntica demostració de com utilitzar la participació ciutadana per a involucrar la gent en la posada en marxa de polítiques que van a afectar-los directament en el futur”, assenyala l’edil.



Gràcies a l’assessorament de professionals vinculats a Xarxa Salut, s’estan celebrant una sèrie de sessions formatives i de treball que desembocaran en la redacció de l’esmentat anàlisi que servirà de base per a reorientar els servicis municipals, intensificar la informació sobre els hàbits de vida saludables i enfortir l’acció comunitària en este àmbit, tot això per a continuar avançant cap a una millor qualitat de vida. “Sense conéixer la situació de la població, les seues necessitats i les seues inquietuds és pràcticament impossible que les mesures que es prenguen aconseguisquen el resultat que busquem”, assegura Manzano.



El ‘Grup Participatiu en Salut’ estan assistint a una sèrie de sis sessions formatives amb una duració total de 13 hores, distribuïdes en reunions de 2,15 hores cada una, a la qual cosa se suma un servici d’assessoria i acompanyament online de 14 hores en què es resolen els dubtes sorgides.



Contingut de les sessions

Després de la presentació del projecte de salut als diferents grups polítics municipals, es va dur a terme la primera sessió, celebrada el passat 10 d’octubre, en la qual es va presentar el pla de treball, es va identificar les persones que volien participar en el desenrotllament del mateix, es van aclarir les funcions i els rols de cada persona segons les seues preferències, competències i disponibilitat i es va definir la dinàmica que establiran com a grup.



El treball va continuar el passat 7 de novembre amb una trobada en què van seleccionar les tècniques que utilitzaran per a analitzar la situació, una investigació en què podran utilitzar informació quantitativa disponible que el departament de salut de la Ribera puga facilitar sobre el tema, l’ús dels servicis i els programes preventius.



Hui, dijous 14 de novembre, el grup ha tornat a reunir-se per a continuar perfilant el treball. La sessió ha servit per a planificar la recollida d’informació sobre les necessitats existents, la distribució de les tasques i la confecció del cronograma que se seguirà per a l’arreplega i anàlisi de la informació.



Presentació dels resultats i proposició d’actuacions concretes

Ara l’equip haurà de presentar l’anàlisi de situació de salut d’Almussafes. Però el projecte no finalitzarà amb este treball, atés que les trobades seguiran convocant-se fins maig de 2020 amb l’objectiu de proposar línies d’acció amb les seues corresponents prioritats per a continuar avançant en els aspectes relacionats amb la millora del nivell de salut de la ciutadania.