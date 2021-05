Almussafes tria el divendres 28 de maig a la seua Reina de les Festes de 2021

L’atzar decidirà en un acte, que se celebrarà a les 22.30 hores en el Centre Cultural i es retransmetrà per Internet, quina de les nou candidates aconsegueix el títol



L’Ajuntament anunciarà durant la cerimònia algunes de les principals propostes del programa d’activitats, que estarà adaptat a la pandèmia

Almussafes celebrarà el pròxim divendres 28 de maig a les 22.30 hores en el Centre Cultural l’acte d’elecció de la Reina de les Festes de 2021, càrrec al qual opten un total de 9 joves, cadascuna d’elles presentada per una entitat de la població. La cerimònia, que comptarà amb aforament reduït per a garantir que es respecta la separació entre persones, es retransmetrà en directe a través del canal de Youtube Almussafes Web TV i el Facebook ‘Ajuntament d’Almussafes’. D’aquesta manera, l’Ajuntament confirma que aquest estiu sí que hi haurà festes patronals, encara que diferents i amb un calendari d’actes reduït per les restriccions i que s’adaptarà al protocol sanitari que estiga en vigor en cada jornada de la commemoració. Per a la regidora de Festes, Mar Albuixech, “després d’any i mig de molta incertesa tindrem l’oportunitat de retrobar-nos amb familiars i amics per a gaudir i això, en la situació actual, és una autèntica victòria que cal posar en valor”.



Les festes patronals tornen a Almussafes aquest estiu després de l’obligada aturada de 2020 a causa de la pandèmia de Covid-19. El consistori municipal ha anunciat la convocatòria d’aquest popular i arrelat esdeveniment que, a causa de les circumstàncies, es veu reduït quant al nombre d’actes a celebrar i amb una adaptació de totes les seues iniciatives al protocol sanitari actiu a cada moment. Seguint la tradició, el primer dels actes que se celebrarà serà l’elecció de la Reina de les Festes, cerimònia que es durà a terme el pròxim divendres 28 de maig a les 22.30 hores en el Centre Cultural de la població.



Tal com ha avançat la Regidoria de Festes, amb l’objectiu de garantir la distància interpersonal, al recinte tan sols podran accedir 320 persones, les quals hauran de portar mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic. Per a compensar aquesta reducció de l’aforament, el consistori ha optat per retransmetre l’acte en directe per streaming a través d’Almussafes Web TV i el Facebook de l’Ajuntament, “una alternativa amb la qual esperem que la ciutadania puga seguir al minut el desenvolupament d’un dels actes que més expectació generen de tot l’any”, explica l’edil de Festes, Mar Albuixech.



En aquesta ocasió, són nou les joves que es presenten a l’elecció, de les quals només una es convertirà en la nova Reina de les Festes, passant les huit restants a conformar la seua Cort d’Honor. Com cada any, cadascuna d’elles representarà a una associació de la localitat: Paula Asins García (Falla La Torre), Helena Bosch Prats (Confraria de la Santíssima Creu), Jade Campillos Sirvente (Associació Valenciana d’Il·lusionisme), Paula Capellino Sabater (Penya Valencianista), Sara Compay Anacleto (Penya Carreters), Núria Girona García (Falla Primitiva), Irina Llorca Fernández (AECAL), Sara Malet Martínez (Júniors M.D.) i Ruth Rodríguez Rodríguez (Club Atletisme).



Yolanda López Natividad, Reina de les Festes de 2019, serà l’encarregada d’extraure la papereta amb el nom de la jove elegida de l’urna en la qual cada candidata haurà depositat prèviament un sobre amb les seues dades. “Mantenim el sistema d’elecció perquè considerem que és el més democràtic i transparent. Totes tenen les mateixes opcions de resultar designades i, al seu torn, totes guanyen, perquè al final la intenció és mantindre viva una tradició, però sense oblidar que les nou seran protagonistes d’unes celebracions que, per les circumstàncies que ens ha tocat viure, seran molt especials i emocionants”, assegura Albuixech.



Programa festiu

Durant la seua intervenció, la regidora avançarà les novetats que ens portarà el calendari festiu. A més de la Presentació Oficial de la Reina de les Festes i la seua Cort d’Honor, que es durà a terme el divendres 2 de juliol, entre finals de juny i durant al voltant de tres setmanes, els espais públics del nucli urbà s’ompliran de música, esport i tradició. “És clar que hi ha activitats que, per les seues característiques, serà impossible plantejar enguany i altres que hauran d’adaptar-se perquè puguen continuar desenvolupant-se. El més important és que tindrem festes patronals, una cosa necessària per a tots i totes després d’uns mesos molt durs a tots els nivells. Després d’any i mig de molta incertesa tindrem l’oportunitat de retrobar-nos amb familiars i amics per a gaudir i això, en la situació actual, és una autèntica victòria que cal posar en valor”, conclou la regidora, qui estarà acompanyada en l’escenari el dia de l’elecció de la Reina de les Festes per l’alcalde, Toni González.