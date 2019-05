Almussafes viu amb intensitat la festa dedicada a la Verge dels Desemparats

Print This Post

Al voltant de 380 persones es van reunir el dissabte 11 de maig en la plaça Major de la població en el tradicional sopar commemoratiu

Entre altres iniciatives, ahir diumenge 12 de maig es va desenvolupar una processó a les 20 h que va recórrer alguns dels carrers del nucli urbà

La Geperudeta va rebre el passat cap de setmana l’afecte de la comunitat de creients d’Almussafes en la commemoració de la festa que any rere any organitza la Parròquia Sant Bertomeu Apòstol a través de la Confraria de la Verge dels Desemparats. Diverses eucaristies, el rés del rosari, un multitudinari sopar i la processó conclusiva van ser els actes inclosos en l’agenda d’una edició en la qual Salvador Asensi Escribá i Mila Catalá Campos van actuar com a padrins.

La Parròquia Sant Bertomeu Apòstol d’Almussafes va celebrar el passat cap de setmana la festa dedicada a la Verge dels Desemparats, patrona de València. La confraria local encarregada d’organitzar cada any aquesta commemoració, la Confraria Verge dels Desemparats, va convocar amb èxit a la feligresia de la localitat, la qual es va involucrar en les diferents activitats amb les quals el col·lectiu busca donar visibilitat al fervor existent en la població per aquesta advocació de la Mare de Déu.

El dissabte 11 de maig a les 22 hores, al voltant de 380 persones van participar en el sopar commemoratiu que es va desenvolupar en la plaça Major, enfront del temple parroquial, en una vetlada en la qual les persones assistents van gaudir de música tradicional valenciana. Però prèviament ja s’havia realitzat un volteig general de campanes al matí, el rés de les vespres solemnes en honor a la Verge i una eucaristia a la vesprada en la qual es va interpretar la salve.

L’endemà, el diumenge 12, va continuar l’agenda festiva en honor a la ‘Geperudeta’. A primera hora del matí es va procedir al rés del rosari presidit per la pròpia imatge de la Verge que va recórrer els carrers Castell, Sant Vicent, Espioca, Gibraltar, el Passeig del Parc i el carrer major per a finalitzar a l’església, on a les 9 hores va tindre lloc la missa d’infants solemnitzada pel cor parroquial.

Posteriorment, a les 12 hores, es va celebrar una missa solemne oficiada pel rector Miguel Martínez i amenitzada pel cor jove. Com a colofó a aquest intens cap de setmana, a les 20 hores va donar començament una processó que va recórrer alguns dels carrers del nucli urbà de la població en la qual van participar les tres comissions falleres de la localitat.

Enguany, la Confraria de la Verge dels Desemparats ha triat com a padrins de la celebració a Salvador Asensi Escribá i Mila Catalá Campos.