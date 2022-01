Alós demana responsabilitat individual «per a cuidar-nos i cuidar els nostres» i acudir als centres de salut «sols en casos de necessitat»

Connect on Linked in

Alzira té 962 contagis actius, 114 d’ells detectats en els últims tres dies i la incidència acumulada és de 2.073 per 100.000

La setmana que ve es reprén la vacunació escolar a l’alumnat de 5 a 8 anys i les terceres dosis per a la gent de 55 a 59 anys

Els responsables de Sanitat dels ajuntaments han représ este matí les reunions telemàtiques amb Salut Pública després de les festes de Nadal. La regidora de Sanitat d’Alzira, Gemma Alós, ha participat este matí en la trobada i ha arreplegat les dades actualitzades de contagis de COVID-19. Alzira té a hores d’ara 962 casos actius, 114 d’ells detectats als últims 3 dies. La incidència acumulada se situa en 2.073 casos per cada 100.000 habitants, informa Alós. «Continua pujant la incidència, però en esta ocasió l’augment de casos no és tan alarmant com en setmanes anteriors. Pareix que l’augment s’alentix, però això és només en una setmana; hem d’esperar a veure si la tendència es confirma o no», declara la regidora. «No obstant això, no podem abaixar la guàrdia perquè com hem dit en altres ocasions, estem en nivell d’alerta 4, cosa que significa que vivim una situació de risc extrem on la transmissió del virus és extremadament ràpida», alerta Gemma Alós.

En este sentit, la regidora demana «responsabilitat a tota la ciutadania». «Som nosaltres mateixa els qui ens hem de cuidar i hem de cuidar de la resta. Si som contactes estrets, hem de reduir al màxim les relacions socials. I si tenim qualsevol símptoma, ens hem d’aïllar durant 7 dies i només acudir al centre de salut en cas de ser urgent». Gemma Alós assegura que «els centres de salut estan completament desbordats i ens demanen que només acudim si és realment necessari».

Pel que fa al pla de vacunació, la setmana que ve està previst que se subministre la tercera dosi a la població que té entre 55 i 59 anys, i previsiblement la setmana del 24 de gener, la població de 50 a 54. Cada usuari serà citat a través d’un missatge de text, on li diran dia i hora per a acudir al seu centre de salut. «Previsiblement també faran dies de vacunació sense cita; això està pendent de confirmació», indica Alós.

Així mateix, la setmana que ve també es reprendrà la vacunació de la població infantil als centres escolars. Es vacunarà els xiquets i les xiquetes que tenen entre 5 i 9 anys. La regidora ha assenyalat que amb el nou any ha arribat un protocol nou a les escoles: «Només s’aïllarà una classe quan apareguen cinc positius en el període d’una setmana, si no el xiquet o la xiqueta que és positiu farà l’aïllament i tornarà quan passen els 7 dies».

Alós recorda que el protocol sanitari ha canviat i que les novetats més importants són que ara el període d’aïllament serà de 7 dies sempre que no es tinguen símptomes durant els últims 3 dies de quarantena. A més a més, «les proves diagnòstiques es prioritzaran a les persones amb símptomes greus, a la població vulnerable i a la d’entorns vulnerables, és a dir, ja no es faran PCR per defecte a tots sinó que es prioritzarà a les persones que més ho necessiten».