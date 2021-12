Alumnes de primària il·lustren amb els seus dibuixos una targeta i un autobús d’EMT

Print This Post

Més de 17.000 escolars han participat en el concurs de dibuix d’enguany de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible

Més de 17.000 escolars dels barris i pobles de València han participat en el concurs de dibuix de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible d’enguany. El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, i la directora gerent de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, Marta Serrano, han lliurat estos guardons que han destacat els treballs que “han representat una ciutat més verda i han destacat la importància del transport públic per a l’ecosistema.

El premi en la categoria al millor disseny d’un autobús exterior ha estat per a Michael Leonardo Carmona, de tercer de primària en el col·legi Ciutat Artista Faller. La seua il·lustració representa una ciutat més verda, ecològica i menys contaminada on els mitjans de transport sostenibles són els protagonistes.

En la categoria al millor disseny d’una targeta Móbilis, el premi ha estat per a Martín Cascante, de segon de primària d’Escoles d’Artesans, que ha realitzat un dibuix amb el lema “EMT cuida el planeta” per a posar en valor la importància del transport públic per a l’ecosistema. Esta creació apareixerà en les targetes Móbilis d’EMT, que molt prompte estaran disponibles en les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) i punts de venda habituals.

Durant l’acte de lliurament dels premis, Grezzi ha agraït a les xiquetes i xiquets la seua participació, ja que “a través de la seua imaginació han sabut transmetre amb molt d’enginy valors tan importants com el respecte al planeta o la sostenibilitat de les nostres ciutats”.

A més, els escolars han pogut conèixer de prop l’autobús que llueix el disseny guanyador, que circularà pels carrers de la ciutat i s’exposarà en la pròxima edició d’Expojove. També han aprofitat l’ocasió per a preguntar a Grezzi i Serrano sobre la mobilitat sostenible a València, els autobusos híbrids i elèctrics d’EMT i els seus beneficis per al medi ambient.

Més de 17.000 alumnes de 86 centres diferents han participat en l’edició d’enguany del concurs de dibuixos convocat per EMT durant la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible amb l’objectiu que l’alumnat conega la importància de l’ús del transport públic per a tenir una ciutat més amable i respectuosa amb el medi ambient.