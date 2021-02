Àlvaro Ruiz, fotògraf alcudià , guanya el Luces de Granada en la categoria d’Obra Personal

Print This Post

El fotògraf alcudià ha participat amb una obra que recrea un carrer de l’Anglaterra Victoriana amb tota mena de detalls. Amb esta fotografia queda preseleccionat per a l’edició de 2022 de la Copa del Món de Fotografia.

L’alcudià Àlvaro Ruiz ha tornat a veure reconeguda la seua obra amb un dels premis d’obra gràfica amb més prestigi de l’estat espanyol, el “Premio Internacional de la Imagen Luces de Granada”, que celebrava enguany la seua VII edició. El fotògraf repetia premi en este certamen, ja que en l’edició de l’any passat també va aconseguir el màxim guardó, en eixe cas en la categoria de New Born.

Donada la situació de restriccions de mobilitat a causa de la pandèmia, el lliurament de premis s’ha realitzat enguany d’una manera virtual i s’ha donat a conèixer a través de les xarxes socials i de la pàgina web de la organització, on estan penjades les obres gràfiques de tots els finalistes en les sis categories de Fotografia i les dos de vídeo.

La fotografia guanyadora en l’apartat d’Obra Personal del Luces de Granada és una recreació lliure d’un carrer de l’Anglaterra victoriana, en la qual han participat com a models persones de totes les edats, abillades amb vestits d’època i s’han fotografiat part per part multitud d’elements d’attrezzo, per tal d’aconseguir una imatge de conjunt que dona la impressió d’estar retratant un moment real en una ciutat victoriana del segle XIX.

Les fotografies guanyadores de la present edició pertanyents a fotògrafs espanyols estan automàticament preseleccionades per a formar part de la selecció d’obres per a la candidatura d’Espanya a la Copa del món de Fotografia (WPC) en la seua edició de 2022, juntament amb les obres nominades al premi FEPFI 2020.

Una trajectòria brillant

Participar en la copa del món no és una situació nova per a Àlvaro Ruiz, que forma part de la candidatura espanyola a la WPC en la present edició de 2021, i també hi ha participat en tres edicions anteriors.

A més d’estes participacions, el treball del fotògraf alcudià ha sigut reconegut en múltiples ocasions, tant en certàmens nacionals com internacionals. Entre d’altres, ha sigut inclós en la Col·lecció d’honor de la FEPFI en diverses edicions, la primera en 2015, ha obtés la Càmera de Plata de la Federació Europea de Fotògrafs en 2016 i el diploma de la cinquena millor foto del Món en recreació Digital. La mateixa Federació espanyola de Fotògrafs (FEPFI) el va nomenar Mestre Fotògraf en 2018, a més de tindre nominacions i premis a certàmens de prestigi com ara els premis Goya de Fotografia o el premi Quijote.