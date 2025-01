Álvaro Ruiz, fotògraf de L’Alcúdia, nominat als Premis Goya de Fotografia Professional

El fotògraf Álvaro Ruiz, natural de L’Alcúdia, ha aconseguit una doble nominació en els Premis Goya de Fotografia Professional 2025, consolidant la seua trajectòria d’èxit a nivell nacional i internacional.

Ruiz competirà en les categories de Lliure Creació i Infantil, destacant una vegada més per la seua tècnica impecable i la seua capacitat artística única.

Reconeixements internacionals i herència familiar

Amb una professió que heretà de la seua família, Álvaro Ruiz ha acumulat una impressionant col·lecció de guardons, entre els quals destaquen la Copa del Món 2022, els Premis d’Il·luminació Internacional, els Premis d’Amèrica i els Premis Europeus. Aquesta és la sisena vegada consecutiva que és nominat als prestigiosos Premis Goya de Fotografia.

Doble nominació: Lliure Creació i Infantil

En la categoria de Lliure Creació, la seua fotografia ha captivat el jurat per la seua originalitat i tècnica magistral. La imatge destaca per una col·laboració singular amb el model Benja, que aporta un element inesperat i captivador: un pollastre que enriqueix la composició artística.

En la categoria Infantil, Álvaro ha sigut reconegut per una obra que captura amb sensibilitat l’essència de la infantesa. Ell mateix atribueix aquest mèrit a la inspiració i suport constant de la seua dona, amb qui comparteix la passió per aquesta professió.

Reconeixement institucional

El regidor de cultura, Aureli Domènech, ha mostrat el seu suport a Álvaro i a la també nominada Paula, ressaltant el valor cultural que aporten al municipi. Per la seua banda, l’alcalde de L’Alcúdia, Andreu Salom, ha declarat:

“Per a l’Alcúdia és un autèntic orgull comptar amb un artista com Álvaro Ruiz, que amb el seu treball posa en valor la creativitat i la professionalitat del poble.”

L’Ajuntament ha reafirmat el seu compromís amb el talent local i amb la promoció de la cultura i l’art en totes les seues formes.

Sobre els Premis Goya de Fotografia Professional

Creats l’any 1983, aquests guardons són un dels certàmens més prestigiosos del món en fotografia i vídeo professional. Cada any reconeixen l’excel·lència, la innovació i la creativitat en diverses categories, convertint-se en una plataforma de referència per a professionals com Álvaro Ruiz.

Amb aquesta nova nominació, L’Alcúdia continua situant-se en el mapa gràcies al talent i a la passió d’un dels seus artistes més reconeguts.