Alzira, 63.000 euros en subvencions per a les entitats locals de la nostra ciutat

La Regidoria d’Esports ha fet efectives les subvencions a l’esport local en la modalitat A de les que se poden beneficiar les associacions, clubs, entitats esportives i esportistes de la nostra ciutat.

Dins d’esta modalitat se contemplen les ajudes a les entitats esportives i foment de l’esport, així com les activitats esportives que formen part de les festes de Sant Bernat. Enguany s’han lliurat un total de més de 63.000 euros entre dihuit entitats esportives: Club Escacs Alzira; Club Atletisme La Rabosa; Handbol Ribera Alta; Rugbi Club Alzira; Club Tir Olímpic; Alzira Futbol Sala; Club Nou Volei Alzira; Club Atletisme Alzira; Club Haterofília; UD Alzira; Ciutat d’Alzira; Club de Futbol Veterans Alzira; Club Esportiu Leo; Club Alzira Tennis Taula; Club Billar Alzira; Club de Pilota Alzira; Club Frontennis Alzira; i Club Taekwondo Xim-Jo.

«L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria d’Esports, subvenciona les activitats dels clubs locals per tal de facilitar el seu desenvolupament, ja que són moltes les propostes esportives que es realitzen a Alzira al llarg de l’any, per eixe motiu estem en tot moment al costat dels clubs i de totes les propostes que es porten endavant per tal de fomentar l’esport i propiciar la pràctica esportiva», segon el regidor d’esports, Fernando Pascual.