Alzira a punt d’arrancar la setmana gran d’actes fallers!

Civisme, reciclar i igualtat, el que es pretén aquestes falles.

La segona potència mundial fallera, coneguda com a Alzira, està més que preparada per a acollir aquest any les festes josefines. Les 35 comissions falleres donaren el tret d’eixida a les falles amb la crida i estan a punt d’arrancar la setmana forta, això sí, des de l’ajuntament d’Alzira, s’espera la col·laboració de totes elles respecte al reciclatge, al civisme i com no a viure-les amb igualtat i sense cap mena d’agressió.



Unes falles on s’espera solament gaudir.