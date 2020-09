Alzira activa la reserva prèvia per a visitar la Murta

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira ha habilitat un espai web de sol·licitud de cita prèvia per a visitar els paratges naturals de la Murta i la Casella. Amb l’objectiu d’evitar aglomeracions, desplaçaments innecessaris i facilitar al mateix temps la visita ordenada a l’espai natural, a partir del dilluns 7 de setembre els interessats a acudir als paratges hauran de demanar la cita al web municipal.

Des de la mateixa portada del web municipal, a la secció “a un clic” trobareu el botó de cita prèvia, mitjançant el qual es poden accedir als diferents serveis municipals que requerixen la cita. En el cas dels paratges es permet la reserva prèvia, en principi per a la visita a la Murta, per a grups no majors de 10 persones, i amb una antelació mínima de 72 hores.

Degut als actuals criteris sanitaris i tècnics derivats de la COVID19, des del mes de maig s’apliquen mesures d’aforament limitat i sol·licitud de cita prèvia en l’àmbit, dins del paratge natural municipal de la Murta i la Casella. “Anem un pas més i comencem amb un sistema més àgil. Amb esta modalitat de reserva es millora la planificació i previsió del paratge d’una manera més còmoda per als usuaris”, afirma el regidor de Medi Ambient, Pep Carreres.

La reserva tracta d’evitar les aglomeracions que es produïen en la zona de la Murta, sobretot els caps de setmana, i especialment al matí, tal com s’ha detectat en el seguiment que s’ha realitzat des de la reobertura de l’espai natural. La finalitat és garantir a aquells que es desplacen des de qualsevol punt la possibilitat de visitar el paratge amb criteris de turisme sostenible i sanitàriament segur.

La iniciativa, que impulsa Pep Carreres des de la Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica, pretén implantar estàndards de qualitat i de turisme sostenible en un espai natural que presenta una demanda creixent, i més després de l’episodi de COVID19, en què s’ha visualitzat el paper que aporten a la salut els espais naturals i on Alzira té llocs per oferir a la ciutadania. Amb este doble fi sanitari i mediambiental, la regidoria treballa per la millora no sols del paratge natural, sinó també de l’Anell Verd i del Riu Xúquer, espais de valor natural molt pròxims a la ciutat.

En tot cas, la Regidoria estudia altres mesures complementàries, sobre la base dels criteris d’aportar salut als ciutadans sense comprometre els valors naturals.