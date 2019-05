Alzira actualitza les senyals de Ciutat Amiga de la Infància

Connect on Linked in

Fa unes setmanes s’acabà el protocol de la renovació del Segell CAI 2018-2022 amb la renovació de la senyalística CAI, actualitzant el logo, el dibuix i les dates per als pròxims quatre anys i que s’ha instal·lat en llocs visibles del municipi com la Casa de la Cultura, el Pont de Ferro, el Pavelló cobert o la Muntanyeta entre altres localitzacions de la ciutat d’Alzira.

Pepe Grau, regidor d’Educació i Infància ha volgut destacar la responsabilitat de totes i tots per poder aconseguir els reptes marcats:” Els xiquets i xiquetes de la nostra ciutat són conscients del que significa ser una ciutat amiga de la Infància, i si ells són conseqüents i treballen per posar damunt la taula les ferramentes per portar endavant els seus projectes, nosaltres, els adults i també docents hem de donar-los el suport i el mecanisme adequat per tal de facilitar-los el camí, i junts aconseguirem una educació de qualitat, igualitària i justa”,



Esta concepció portà l’Ajuntament a participar i ser integrant de les diferents xarxes internacionals que treballen a favor de la Infància i l’Adolescència, com és la Xarxa Internacional de Ciutats Amigues de la Infància.



L’Ajuntament d’Alzira, al llarg dels anys, ha demostrat un interés especial en els plantejaments i activitats dedicades a la infància i l’adolescència. Ha sigut (i són actualment) nombroses les propostes i actuacions que es realitzen des de les diferents regidories de l’Ajuntament, i encara que inicialment tingueren un caràcter transversal, amb el pas dels anys s’han assumit com a objectius prioritaris del municipi.



Després ha obtingut la renovació del Segell CAI els anys 2008, 2010 i 2014.



Alzira va obtenir el reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància, segell CAI, per primera vegada en 2004 (segell reconegut des del 2004 fins al 2008) i fou la primera ciutat de la Comunitat Valenciana reconeguda amb esta distinció.



El passat 27 de novembre de 2018 se celebrà l’acte d’entrega del quart reconeixement d’Alzira com a Ciutat Amiga de la Infància, des de 2018 fins al 2022 amb la presència del president d’UNICEF- Comunitat Valenciana, Jorge Cardona.