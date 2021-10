Alzira acull el dijous 28 d’octubre el partit amistós de futbol internacional Sub-19 entre les seleccions d’Espanya i Israel

Connect on Linked in

La ciutat d’Alzira continua sent referent en el món de l’esport, prova d’això és el partit de futbol amistós de la selecció Espanyola Sub-19 que es disputarà el pròxim dijous 28 d’octubre, a les 12 del migdia, en l’estadi Luis Suñer i que l’enfrontarà a la selecció d’Israel.

En novembre la selecció Espanyola disputarà el classificatori per a l’Europeu Sub-19, cosa que dona importància als partits amistosos previs, un d’ells el d’este pròxim dijous a la nostra ciutat i que serà amb entrada lliure per a que tots aquells aficionats al futbol puguen gaudir d’este transcendental partit abans de que es conega la llista definitiva per al torneig classificatori que Espanya disputarà del 8 al 16 del pròxim mes en Luxemburg, Bèlgica i Azerbayan.

«L’estadi municipal de Luis Suñer s’ha convertit en un espai esportiu de referència en la Comunitat Valenciana tal i con ho corrobora el partit internacional que acollirà esta pròxima setmana entre Espanya i Israel. Com a regidor d’Esports anime a totes i tots a acudir a l’estadi per animar a la selecció sub-19 del nostre país per tal que el resultat li siga favorable de cara als enfrontaments del mes de novembre que li permetran la classificació per a l’Europeu», segons Fernando Pascual, regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira.