Alzira acull la gala de cloenda de la 9a Mostra Internacional de Cinema Educatiu en la qual es lliuraran 62 premis i 3 guardons honorífics

La regidora d’Educació participarà en el tancament del festival de cinema per a xiquets, xiquetes i joves

Un total de 99 centres educatius de tota Espanya han programat projeccions dins la secció «MICE al col·le»

La Casa de la Cultura d’Alzira acollirà demà dissabte 23 d’octubre la gala de colenda de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu, MICE. A partir de les 11.30 hores tindrà lloc la lectura del palmarés d’esta novena edició, en la qual es lliuraran 62 premis, així com 3 premis honorífics. En esta novena edició s’han celebrat 25 esdeveniments diferents per tota la Comunitat Valenciana, s’han exhibit 473 pel·lícules internacionals, 257 nacionals i valencianes i hi han participat 11 pel·lícules professionals: 3 dins de la secció «Finestra Bartola», 5 en la secció informativa dedicada a Argentina, i 3 en la dedicada a l’Índia. A més a més, la iniciativa «MICE al col·le», que va sorgir arran de la pandèmia de la COVID-19 per a evitar les projeccions multitudinàries i mantindre l’activitat amb visionaments a escoles i instituts, ha portat les projeccions a 99 centres educatius d’arreu Espanya i ha suposat un total de 43.573 visionats per part de l’alumnat apuntat, segons informen des de l’organització de la mostra.

La 9a MICE Film Festival, està organitzada per l’Associació Cultural Jordi el Mussol, i es desenvolupa amb sessions a diverses poblacions de la Comunitat Valenciana i també a Madrid, que s’han dut a terme entre el 15 i el 23 d’octubre de 2021 amb la projecció dels curtmetratges seleccionats en les diverses categories competitives i amb seccions fora de concurs. La MICE és un festival de cinema orientat a xiquets, xiquetes i joves que pren per base l’educació audiovisual i que pretén ser «la gran pantalla de l’audiovisual realitzat a l’aula i del cinema professional focalitzat en educació», indiquen els organitzadors. Al voltant de 60.000 persones van assistir als esdeveniments de la MICE el 2020.

El festival inclou dues categories. D’una banda, cinema per a la infància i la joventut realitzada per adults, a la qual es poden presentar curts d’animació o curts de ficció, dirigits a xiquets, xiquetes i joves. D’altra banda, hi ha la secció de pel·lícules fetes per xiquets, xiquetes i joves, a la qual es poden presentar curts documentals, de ficció i d’animació, fets per xiquets i xiquetes de fins a 12 anys, alumnes d’escola infantil i primària; curts documentals, de ficció i d’animació, fets per joves de fins a 18 anys, de secundària, batxiller i cicles formatius, i, per últim, curts documentals, de ficció i d’animació, fets per joves de fins a 24 anys, universitaris.

En esta convocatòria, Alzira no ha acollit cap projecció, com sí que ho va fer a l’edició de 2020, quan es van dur a terme dues exhibicions de pel·lícules molt interessants, com Meñique, un film d’animació cubà per a xiquets i xiquetes, i The last colour, una creació de l’Índia que va disputar el premi per a millor pel·lícula estrangera en els Oscars, recorda la regidora d’Educació, Maria Calvo. En esta novena MICE, l’Ajuntament d’Alzira manté el seu suport a la mostra i Calvo actuarà com a amfitriona en la gala de cloenda, que comptarà amb l’actuació de Wilfrid.