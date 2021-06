Alzira acull l’acte de lliurament del Bastó de Comandament al Cap de la Comissaria de Policia Nacional d’Alzira-Algemesí

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Inspector Cap de la Comissaria d’Alzira-Algemesí, Pedro Fisac, l’ha rebut del Cap Superior de la Policia Nacional de la Comunitat Valenciana, Jorge Zurita Bayona

Aquest 29 de juny la Plaça del Carbó d’Alzira ha acollit l’Acte Solemne de lliurament del Bastó de Comandament del Cos Nacional de Policia a la Comissaria d’Alzira-Algemesí.

L’Inspector Cap de la Comissaria d’Alzira-Algemesí, Pedro Fisac Sobrino, l’ha rebut del Cap Superior de la Policia Nacional de la Comunitat Valenciana, Jorge Zurita Bayona.

El bastó del comandament que s’atorga a la Comissaria d’Alzira-Algemesí és un complement protocolari que denota en la persona qui el porta, autoritat o mando sobre un grup o col·lectiu. Aquesta entrega simbolitza la dignitat de la professió i dedicació cap a totes les veïnes i veïns d’Alzira i Algemesí.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha participat, al costat de l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, entre altres autoritats policials i civils, al solemne lliurament del bastó de comandament del Cos Nacional de Policia a la Comissaria d’Alzira-Algemesí, i valoren l’esperit de col·laboració entre les institucions locals i la Policia Nacional.L’acte ha servit per a agrair i destacar la tasca duta a terme durant la pandèmia per part de la Policia, que al costat d’altres cossos i associacions, com Policia local, Protecció Civil, Exercit, Serveis Sanitaris, Serveis Socials, Voluntariat, entre altres, han demostrat la seua paciència i solidaritat amb els pobles i ciutadans.