Alzira acull una jornada formativa sobre l’emergència climàtica organitzada per la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera i Reclam Editorial

La Casa de la Cultura d’Alzira acull demà dimecres, 6 d’octubre, a les 17:30, la Jornada Formativa “Què és això de l’emergència climàtica”, que consistirà en una sèrie d’actes que giraran entorn a la conscienciació sobre una problemàtica que cada vegada ens afecta més i que assota al planeta actualment.

El membre de la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera, Joan Cortés; el regidor de Cultura d’Alzira, Alfred Aranda i Arturo Blasco, de Reclam Editorial, participaran a l’obertura.

A partir de les 18:00 hores el meteroròleg d’Algemesí Jovi Esteve, presentador, presentador de l’espai ‘L’oratge’ d’À Punt, parlarà sobre l’emergència climàtica des de diferents prismes.

Després d’un recés amb degustació de suc ecològic incluïda, es realitzarà la presentació del quadern didàctic ‘Què és això de l’emergència climàtica?’ escrit pel president de l’entitat Xúquer Viu, Roger Pons, i el portaveu de l’organització “La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció”, Pedro Domínguez.

El llibret està editat per Reclam Editorial i creat amb l’ànim d’ajudar l’alumnat més joves a conéixer a fons tant les causes com les conseqüències i les possibles solucions a la crisi climàtica que, inevitablement, canviarà les nostres vides. Suposa un treball conjunt de Reclam Editorial i la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera-Escola Valenciana, dins d’una col·lecció que porten endavant conjuntament i que s’anomena ‘Per tot’.

Els autors del quadern busquen facilitar la tasca educativa del professorat en aquest àmbit de referència. S’ha elaborat amb la col·laboració dels ajuntaments d’Alzira, Albalat de la Ribera i Polinyà de Xúquer.