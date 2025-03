Alzira acull una nova concentració per la sanitat pública 

El Centre de Salut Alzira I ha reunit a les seues portes desenes de persones en la segona concentració per la sanitat pública organitzada per La Ribera en Bici, l’Associació Unió per les Pensions, el Col·lectiu 8M, ADAFIR i l’Associació de Pensionistes El Xúquer, amb el suport de la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions.

Entre els objectius:

El passat 3 de març, tot i la pluja, més d’un centenar de persones es reuniren a les portes del Centre de Salut II d’Alzira, especialment afectat per la falta de professionals sanitaris. A banda de la necessitat de més sanitaris, les reivindicacions passen per la reducció de les llistes d’espera i la no privatització de la sanitat.

Preguntats per l’argument de la falta de metges a nivell nacional per justificar la situació actual en la sanitat pública, des d’Unió per les Pensions assenyalen la falta de planificació com a problema base.

Des de les organitzacions convocants fan una crida a tots els col·lectius de la Ribera Alta i la Ribera Baixa perquè participen en la pròxima reunió de grups, que tindrà lloc el 27 de març i on s’organitzarà una manifestació per rebutjar les retallades i reivindicar més metges davant l’augment de la població en les nostres comarques.