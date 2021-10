Alzira agraïx la col·laboració dels voluntaris de Creu Roja i Protecció Civil durant els sis mesos de vacunació massiva

Connect on Linked in

Més d’un centenar de persones ha participat en tasques de suport al treball de sanitaris i forces de seguretat

Gemma Alós: «Ens han acompanyat en este procés complicat i esperançador per a acabar amb el COVID-19»

L’Ajuntament d’Alzira va celebrar ahir l’acte de reconeixement i agraïment al treball dels voluntaris de la Creu Roja i de Protecció Civil durant els sis mesos que ha durat la campanya de vacunació massiva a causa de la pandèmia de COVID-19. Al voltant d’un centenar de voluntaris de les dues agrupacions locals han prestat ajuda i assistència des que el passat març de 2020 es va obrir el punt únic de vacunació al Casal Fester d’Alzira. La seua col·laboració ha permés organitzar l’atenció a la població, en un primer moment procedent de les diverses localitats del Departament de Salut de la Ribera. Els docents i personal dels centres educatius van encetar la campanya, que després es va anar estenent a la resta de la població per grups d’edat. Una vegada organitzats els centres d’immunització als altres municipis, el Casal Fester es va destinar únicament per als veïns i veïnes d’Alzira.

«Han sigut mesos molt durs, amb molt de treball, hem tingut setmanes amb sis dies de vacunació, amb dotze hores cada dia. Entre 2.000 i 3.000 persones han passat cada dia pel Casal Fester per a rebre la seua dosi i, evidentment, el treball dels voluntaris ha sigut fonamental, tot ajudant i donant suport al personal sanitari perquè tot eixirà el millor possible», va expressar la regidora de Salut, Gemma Alós. «En sis mesos s’ha immunitzat al 90 % de la població en edat de vacunar i això, com no, s’ha d’agrair. Ens han regalat el seu temps, el seu esforç, el seu treball, ens han acompanyat en este procés tan complicat i també tan esperançador per a acabar amb la COVID-19», va manifestar.

Segons va indicar ahir la Directora General d’Assistència Sanitària, Mª Amparo García, la població immunitzada a Alzira supera les 36.000 persones i representa més del 88 % del total del veïnat en edat de vacunar: «Diuen que molta gent xicoteta, en llocs xicotets, fent coses menudes, pot canviar el món. Gràcies voluntaris i voluntàries per ajudar en moments febles per ser part important en la superació d’esta pandèmia. Gràcies per cuidar dels alzirenys i alzirenyes», va manifestar. Per la seua banda, la Coordinació de Centres de Salut, representada per Àngels López i Mª Rosa Lozano, va voler sumar-se al reconeixement i va lliurar un diploma a cada grup de voluntaris, això com a l’Ajuntament d’Alzira, pel seu compromís en la lluita contra la COVID-19.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, també es va mostrar agraït amb els voluntaris de Protecció Civil i de la Creu Roja d’Alzira per la seua col·laboració en tasques diverses durant el mesos de la campanya de vacunació massiva, complementada amb el repartiment i distribució de material sanitari i l’acompanyament a la població, especialment la més vulnerable, per facilitar-los l’assistència als punts de vacunació. A l’acte van participar també el Director Mèdic d’Atenció Primària de l’Hospital de la Ribera, José Manuel Soler, la regidora de Seguretat, Sara Garés, i els regidors de la corporació municipal Enrique Montalvà, Marisa Escrivà, Miguel Vidal i Ricardo Belda.