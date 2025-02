Alzira anuncia el calendari de mascletades per a l’exercici faller de 2025

Un calendario repleto de espectáculos pirotècnics para celebrar las fallas

Novedades destacadas: mascletada manual y eventos especiales en marzo

L’Ajuntament d’Alzira ha donat a conèixer el que serà el calendari de mascletades de l’exercici faller 2025; aquest any, els espectacles de pòlvora tindran lloc del 15 al 19 de març i comptaran amb gran varietat de pirotècnics. Enguany, com a novetat, la primera mascletada serà disparada de forma manual de la mà dels responsables del Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts de cada comissió fallera.

A més, també s’ha presentat el cartell de la Macrodespertà Infantil, que es farà el 16 de març a les 8:30h a la Plaça Generalitat, i el cartell de L’Homenatge al Foc Antic, que tindrà lloc el 9 de març a les 20:30h a la Plaça del Carbó d’Alzira. Unes falles, que un any més venen carregades de pòlvora.