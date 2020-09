Alzira anuncia la celebració de la 5a edició d’Art al Carrer

Connect on Linked in

Es requerirà reserva de cadires per als espectacles

Conjuntament se celebrarà la 4a Jornada d’Il·lustració JIA

L’Ajuntament d’Alzira ha confirmat la celebració de la que serà la cinquena edició d’ART AL CARRER, els dies 25 i 26 de setembre a diferents emplaçaments de la ciutat d’Alzira.



Art, música, teatre, dansa, circ i il·lustració, tornen a la nostra ciutat. Es tracta d’una celebració adaptada a l’actual situació sanitària i que comptarà amb les mesures de seguretat que s’exigixen.



El regidor de Cultura, Alfred Aranda, ha confirmat hui a l’emissora municipal Alzira Ràdio: “Hem reflexionat sobre la celebració 2020 i hem treballat de manera minuciosa per tal d’oferir cultura segura als nostres veïns i veïnes. Art al carrer és molt especial, creat i produït per l’equip de Cultura de l’Ajuntament i podem dir que enguany continuem amb la cinquena edició i també quarta edició del JIA. Hem estat treballant en programació adaptada des del mes de juny i ara continuem fent cultura segur per a públic i per als artistes. Hi ha menys actuacions que en anys anteriors, amb aforament controlat, hem d’acostumar-se a viure en estes condicions, i a fer cultura amb precaució”



Enguany s’han plantejat l’esdeveniment de forma descentralitzada per tal d’evitar l’acumulació de gent al centre de la ciutat. D’esta manera, es podrà gaudir de la cultura a la Casa de la Cultura, plaça Major, plaça Constitució, plaça del Carbó, plaça Concha Piquer, plaça Generalitat, plaça del Mercat, plaça Cartonatges, parc Pere Crespí i pati de l’escola d’adults. D’esta manera s’ubiquen els espectacles en places amb major espai per al públic i s’eliminen els espectacles que havien tingut lloc a zones més reduïdes.



“Anime a tots els alzirenys i alzirenyes a assistir als espectacles i tallers perquè la diversió, la fantasia i l’entreteniment estan garantits. Art al Carrer oferix programació per a tots els públics i volem animar la vida i l’economia de la ciutat”, explica Aranda



Per a tots els espectacles cal fer la reserva de cadires per tal de garantir les mesures de seguretat, enviant un correu electrònic a artalcarrer@alzira.es, amb:

Nom de l’espectacle (en el cas dels espectacles en què hi ha dos passes, indiqueu l’hora).

El teu nom i telèfon de contacte.

Nombre de cadires a reservar.

#CULTURASEGURA:

– Les cadires estan disposades a una separació d’un metre.

– Ús obligatori de mascareta.

– Una vegada asseguts en la vostra cadira, no podeu alçar-vos fins que finalitze l’espectacle.



Quarta Jornada d’Il·lustració JIA

També en 2020 tindrà lloc la quarta Jornada d’Il·lustradors d’Alzira, organitzada per les artistes Mai Hidalgo i Empar Piera. En este cas les activitats tindran lloc al voltant de la Casa de la Cultura, així com al claustre de l’edifici municipal.



Dissabte s’oferirà un taller per a xiquets i xiquetes, que requerirà inscripció prèvia a jornadesilustracio@gmail.com.