Alzira anuncia les condicions per al període extraordinari de cremes agrícoles en juny

Només autoritzades per a restes de poda de varietats tardanes de cítrics, frutals d’òs o hortícoles

Cremador obligatori en la majoria del sòl agrícola

La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica informa que dilluns 31 de maig finalitza el període ordinari de cremes agrícoles. A partir de l’1 de juny, d’acord amb el que possibilita la legislació autonòmica i l’establert al pla local de cremes, l’ajuntament habilita com a període extraordinari de cremes el termini comprés entre l’1 i el 30 de de juny de 2021.

“La realitat agrària del nostre terme municipal, amb nombroses plantacions de varietats tardanes de cítrics, de la mateixa manera que passa amb les restes de frutals d’òs o les hortícoles. Per això delimitem este període extraordinari per a facilitar la gestió d’estes restes de poda agrícola durant el mes de Juny. Ampliem extraordinàriament el període de cremes agrícoles per aquests casos concrets, baix unes limitacions específiques per a garantir la seguretat i el control de les cremes”, ha explicat el regidor de l’àrea, Pep Carreres.

Durant el mes de juny entraran en vigor les següents condicions de seguretat, establertes al Pla Local de Cremes Agrícoles per a obtenir l’autorització:

Només s’autoritzaran les cremes agrícoles per a gestionar les restes de poda de les varietats tardanes de cítrics (Valencia, Powell i altres minoritàries), la poda en verd de fruiters d’os i les restes vegetals de cultius hortícoles.

Durant el període extraordinari de crema no s’autoritzaran les cremes agrícoles per restes vegetals provinents d’un canvi de cultiu llenyós. Els dies habilitats per a realitzar cremes agrícoles seran de dilluns a divendres, excloent-se festius. L’horari per a realitzar les cremes serà des de l’eixida del sol fins a les 11:00 del matí, moment en el qual la crema haurà d’estar completament extingida, i la seua no reactivació garantida pel responsable de la mateixa. Només es podrà cremar amb nivell de preemergència per risc d’incendi forestal baix mitjà (PREVIFOC 1). Donat el creixent risc per incendi forestal, no es podrà cremar a menys de 30 metres de zona forestal (muntanya, riu o barranc amb vegetació continua). En estes zones es faran servir tècniques alternatives a la crema per a eliminar les restes de poda, com potser la trituració. El cremador serà obligatori en tot el terme municipal, si la crema es realitza a una distància d’entre els 30 i els 100 metres al sòl forestal (muntanya, riu o barranc). També s’exigirà l’ús del cremador quan la crema es realitze entre els 100 i els 500 metres de sòl forestal, sempre que la parcel·la agrícola es trobe als polígons 16, 18, 19, 20, 22, 23, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 65 i 71.

Les vies per a sol·licitar les autoritzacions de crema amb una antelació mínima de 72 hores, incloses les de la Barraca d’Aigües Vives i la Garrofera, seran les següents:

Presencialment en el Registre de la Clau, demanant cita prèvia en citaprevia.alzira.es

Telemàticament amb firma digital a través de la pàgina web www.alzira.es

Cal recordar que des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre ambdós inclosos, no s’autoritzarà la realització de cremes agrícoles ni en les zones forestals i en una franja de 500 metres al voltant d’elles.

Des de l’Ajuntament d’Alzira se sol•licita la col·laboració ciutadana per a evitar situacions de risc que puguen derivar en un incendi forestal.