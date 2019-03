Alzira aprova les bases del Pla d’Ocupació 2019: “Fem Treball, Fem Alzira” per a contractar a 8 treballadors/es majors de 30 anys.

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, Projectes Europeus i Treball i IDEA, ha aprovat la les bases del Pla d’Ocupació 201: “Fem Treball, Fem Alzira” per a la contractació de 8 persones aturades majors de 45 anys. Es convoca la selecció d’1 arquitecte/a, 5 oficials primera/segona i 2 peons de la construcció.

Un dels objectius prioritaris de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i IDEA és articular les mesures necessàries per pal·liar la desocupació a Alzira. Amb aquest pla de foment d’ocupació es vol contribuir la inserció laboral dels col·lectius més afectats per la crisi en Alzira, com són les persones aturades entre 30 i 45 anys i els majors de 45 anys. “Fem Treball, Fem Alzira” té com a objectiu principal contribuir al fet que les persones aturades, o amb especials dificultats d’ocupació, professionals del sector de la construcció, puguen accedir a un lloc de treball eventual en l’Administració local. Així mateix, es pretén donar cobertura a aquells col·lectius més afectats per la crisi en el municipi, les persones aturades entre 30 i 45 anys i els majors de 45 anys, reservant un 50% de les places per a cada col·lectiu.

Segons Ivan Martínez: “El pla d’ocupació “Fem Treball, Fem Alzira” incideix en l’aspecte social considerant la situació socioeconòmica de les famílies, tenint en compte el nombre de membres desocupats en la unitat familiar, a més, els llocs de treball oferts pertanyen tots al sector de la construcció, un dels més castigats en els últims anys. Per això el principal objectiu d’aquest pla de foment d’ocupació serà contribuir al fet que les persones aturades, o amb especials dificultats d’ocupació, professionals del sector de la construcció, puguen accedir a un lloc de treball, alhora que contribuirà a la millora en l’accessibilitat en el casc urbà d’Alzira, guals per als vianants, ampliació de voreres i repavimentació de voreres.”

Recordem que aquesta mesura s’uneix a altres iniciatives locals que pretenen reforçar l’economia com els programes d’ajudes municipals, “Programa EMPRÉN. Ajuda a la Creació d’empresa a Alzira” i “Programa FORMAPLUS. Ajuda a la inserció laboral a Alzira” o les mesures i programes per a pal·liar la desocupació juvenil, com són el Pla d’Ocupació Juvenil Qualificats i el Pla d’Ocupació Juvenil. Formació+Treball.

El Termini de presentació de sol·licituds: del 22/03/2019 al 10/04/2019. Les persones interessades poden ja informar-se en les dependències d’IDEA (c/ Ronda d’Algemesí, 4) o al telèfon 962 45 51 01