Alzira arreplega quasi 2.000 euros per als afectats per l’erupció volcànica de La Palma als actes culturals i els edificis municipals

La recaptació de l’entrada solidària de la gala del Gran Teatre i de donacions suma 1.986,60 euros

L’Ajuntament donarà la quantitat als damnificats a través del capítol insular de La Palma

L’Ajuntament d’Alzira ha arreplegat una quantitat total de 1.986,60 euros en les dues iniciatives solidàries per a ajudar la població damnificada per l’erupció volcànica a La Palma. La corporació municipal va decidir donar-li caràcter solidari a la reobertura del Gran Teatre, que ha estat tancat durant uns mesos per a dur a terme obres de millora de la seguretat i de les condicions de confort, entre d’altres aspectes, i va determinar posar un preu simbòlic a l’entrada a la gala de celebració del centenari de 3 euros, i que els diners aconseguits de la venda es destinaran a crear un fons econòmic per a donar-lo als afectats per l’erupció del volcà Cumbre Vieja. Una vegada justificats els ingressos obtinguts, per mitjà del capítol insular de La Palma se’ls farà arribar la quantitat recaptada «en nom de tots els ciutadans d’Alzira», segons ha detallat el regidor de Cultura, Alfred Aranda.

A la recaptació de la taquilla cal afegir-hi els donatius dipositats pels veïns i per les veïnes d’Alzira a la vidriola solidària, que va deambular pels edificis municipals després de la gala del centenari. Una vegada passat el cap de setmana d’activitats culturals al teatre alzireny, l’urna es va traslladar a l’edifici de l’Ajuntament d’Alzira i, finalment, va tornar al Gran Teatre, per a aprofitar l’assistència de la gent als espectacles els caps de setmana per a recaptar més diners.