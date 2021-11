Alzira arriba fins als 103 casos actius de COVID-19 després de registrar-se 31 nous contagis en un brot d’origen social

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La incidència acumulada és de 222 casos per cada 100.000 habitants i la ciutat està en el nivell 3 d’alerta

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, fa una crida a la responsabilitat i a extremar-ne les mesures en llocs tancats

Segons les dades fetes públiques hui per Salut Pública, a Alzira hi ha un total de 103 casos actius de COVID-19. Esta xifra incorpora ja els 31 contagis d’Alzira produïts a una festa d’aniversari celebrada en els últims dies a una discoteca de la capital de la Ribera Alta, una dada que va ser confirmada ahir dimecres. Així les coses, la incidència a la capital de la Ribera Alta se situa en 222 casos per cada 100.000 habitants, cosa que fa que la ciutat entre en el nivell 3 d’alerta.

Segons ha explicat l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, Salut Pública ha informat que l’origen del brot a Alzira és d’origen social i s’ha produït en una festa celebrada en una discoteca. De les 33 persones contagiades a la celebració, dues no són d’Alzira. D’acord amb la informació facilitada per Salut Pública a la primera autoritat municipal, «la majoria dels contagiats són gent sense vacunar i este contagi s’ha produït, d’alguna forma, per negligència, en un local tancat i sense les mesures de protecció corresponents». En este sentit, l’alcalde fa una crida a la responsabilitat de les persones: «Crec que és molt important, en estos moments en què la situació sembla que comença a empitjorar i comencen a pujar els contagis, que prenguem tots consciència en l’àmbit personal de la necessitat de previndre qualsevol actuació, sobretot en l’àmbit dels llocs tancats, i de l’ús necessari i obligatori de la mascareta».

Estos contagis han fet créixer quasi un 80 % el nombre de contagis a Alzira. «Pràcticament hem duplicat els casos actius», diu la regidora de Sanitat, Gemma Alós, que considera que les dades són «una xifra roín: als últims set dies s’han detectat 65 casos i la setmana anterior, 38. Per tant, la situació epidemiològica ara mateix és molt preocupant, estem en un nivell d’alerta 3 i això vol dir que hi ha un risc alt, perquè com estem veient la transmissió és molt ràpida».

Gemma Alós destaca que «que part dels 103 casos actius que tenim són persones sense vacunar, per això recordem la importància de vacunar-se», i informa que «totes aquelles persones que no s’han vacunat pel motiu que siga, encara són a temps de fer-ho al seu centre de salut». De la mateixa manera que l’alcalde, Alós demana precaució: «Hem de ser molt conscients del fet que el virus continua ací i el perill més gran el tenim als espais tancats, per això és absolutament obligatori portar la mascareta en espais tancats, i molt més si no es pot mantindre la distància de seguretat. És a dir, hem d’estar amb mascareta, a distància, mantindre la higiene de les mans i tindre l’espai ventilat. En exteriors el perill és menor, però estem tornant a celebrar coses: sopars familiars, celebracions, etcètera. Hem hagut de renunciar a moltes coses estos dos últims anys i hem de tindre molta precaució, perquè el virus continua amb nosaltres. Tenim el Nadal ahí al costat i depén de totes i tots que siga un Nadal segur», conclou.