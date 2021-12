Alzira arriba fins als 301 casos actius de COVID-19

Print This Post

La incidència es situa en 648 casos per 100.000 habitants amb 56 nous positius en la darrera setmana

A hores d’ara hi ha 301 casos actius a la ciutat d’Alzira

Alzira compta amb 301 casos actius, 56 d’ells detectats els últims 3 dies, i la incidència acumulada augmenta fins als 648 casos per cada 100.000 habitants. Estes són les dades facilitades pel Departament de Salut Pública a la regidora de Salut d’Alzira, Gemma Alós, que considera que «l’augment de casos és preocupant encara que el nivell d’alerta no ha canviat, sobretot perquè està afectant la població més vulnerable, que són els majors i els xiquets».

La regidora explica que «tot i que el percentatge de vacunats és molt elevat, la transmissió del virus continua activa, per això hem de seguir complint estrictament les mesures de seguretat, especialment en espais tancats». A més, «la majoria de persones contagiades tenen símptomes lleus o inclús són asimptomàtiques, i és gràcies a la vacunació. Per això, animem a totes aquelles persones que no estan vacunades que demanen cita al seu centre de salut».

Alós ha informat que la vacunació als majors de 60 continua, i s’està administrant la tercera dosi per a la COVID-19 i també la de la grip. La citació es telefònica, però també es pot sol·licitar cita a través de l’app Gva Salut. Així mateix, està previst que abans de Nadal es vacune els menors de 5 a 12 anys.