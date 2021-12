Alzira arriba fins als 320 casos actius de COVID-19

Print This Post

La incidència es situa en 689 casos per 100.000 habitants amb 51 nous positius en els últims tres dies.

En la reunió setmanal dels representants municipals del Departament de Salut i Salut Pública s’han comunicat les actuals dades en relació a la Covid 19, en total tenim 320 casos actius, 51 nous en els últims 3 dies, el que situa la incidència acumulada en 689 casos cada 100.000 habitants.

“Encara que els casos actius han abaixat un poc, el nivell d’hospitalitzacions puja i sobretot el ritme de contagis, i passem a nivell d’alerta 3, que suposa un risc molt elevat, per tant cal extremar les precaucions, especialment en espais tancats, és obligatori l’ús de la mascareta i mantindre la distància. A més cal recordar que si som contactes estrets d’un positiu no podem fer vida normal i cal evitar els contactes socials fins que tinguem els resultats de la PCR” ha explicat la regidora de Sanitat Gemma Alós.

D’altra banda en la reunió s’ha informat que ahir va començar la vacunació infantil en els centres d’Educació especial i hui continua als escolars de quart, cinquè, sisè. Per a portar a terme el procés d’administració de vacunes als centres se desplaça un equip que sempre compta amb un metge o metgessa que supervisa en tot moment.

Per últim s’ha informat dels dies de vacunació sense cita per als diferents municipis. En el cas de la nostra ciutat, cada persona ha d’acudir al seu centre de salut:

– Centre de Salut Alzira 1 (carrer la Pau), 16 i 17 de desembre de 8 a 15 hores.

– Centre de Salut Integrat Alzira 2 (Hort dels Frares), dimarts 21 de desembre de 10 a 14 i de 16 a 20 hores

Poden acudir totes les persones que no estan vacunades pel motiu que siga, tant per a primeres com a segones dosis.

També en cas de voler rebre la dosi de reforç en els següents casos:

Majors de 60 anys que fa més de 6 mesos que s’ha vacunat amb Pfizer o Moderna

Majors de 60 anys que fa més de 3 mesos que s’ha vacunat amb Astrazéneca

Persones que només han rebut una dosi de Janssen.

MESURES DE SEGURETAT

Evitem sempre que es puga permanència en espais tancats i en tot cas, ventilar correctament i estar amb mascarteta

Ús obligatori de mascareta fins i tot en espais oberts quan no podem mantindre la distància de seguretat per tal d’evitar el contagi.

Mantindre la distància de seguretat

És molt important vacunar-se per tal d’evitar el contagi o en cas de contagi per a minimitzar el risc d’evolució de a malaltia.

Cal actuar amb precaució i respectar les mesures vigents per a intentar controlar la pandèmia.

Desitgem que les persones que patixen la malaltia es recuperen prompte i puguen tornar a la normalitat.:

Passaport Covid a la Comunitat Valenciana per a accedir als següents espais:

Hostaleria, restauració i oci amb aforament de 50 o més persones.

Festivals de música, esdeveniments i celebracions amb més de 500 assistents.

Per a la visita de pacients i interns en hospitals i residències.

Pots demanar-lo en el teu centre de salut o descarregar-te’l al teu telèfon mòbil a través d’aquest enllaç https://coronavirus.san.gva.es/es/certificado-digital-ue