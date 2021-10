Alzira, Capital Cultural Valenciana a 2022

Connect on Linked in

La Generalitat reconeix la cultura alzirenya amb la distinció de Capital Cultural Valenciana 2022

Alzirà serà el 2022 la Capital Cultural Valenciana, dins de la categoria de municipis de més de 5.000 habitants. Tot un orgull i el reconeixement de que la ciutat té la seua vitalitat cultural dins del panorama del país i la converteix en clau de cultura, segons ha declarat l’alcalde, Diego Gómez.

Esta distinció ha tingut en compte altres vessants de la cultura d’Alzira, com els dos patrimonis de la humanitat: les falles i la tamborada, amb tot el seu conjunt històric; i el patrimoni natural de la Murta i la Casella.

La capital cultural valenciana és un segell anual creat per Cultura de la Generalitat l’any 2016 amb l’objectiu d’incentivar la vertebració de la cultura, que reconeix les poblacions que destaquen per fer una aposta ferma per la cultura com a instrument de cohesió social i de foment econòmic.

Cultura de la Generalitat ha determinat que les capitals culturals valencianes per a 2022 siguen Alzira i Aielo de Malferit, dues localitats que es convertiran en el punt de referència cultural del nostre territori. Així s’ha decidit en la comissió avaluadora que les ha seleccionades per a prendre el relleu d’Alcoi i Bocairent entre les més d’una desena de candidatures presentades.

El conseller Vicent Marzà ha assenyalat que per cinqué any consecutiu des de la Generalitat es promou este reconeixement d’àmbit autonòmic per a destacar la importància que els municipis valencians donen a la cultura com a motor de recuperació i element fonamental de cohesió social.

Alzira serà la capital cultural valenciana 2022 corresponent a un municipi de més de 5.000 habitants per presentar un projecte que abasta tot l’espectre de la cultura en el sentit de realitzar accions i manifestacions artístiques que recullen les diverses arts i que donen a conéixer els nous camins de les expressions artístiques, al mateix temps que es parla i es reflexiona també sobre la nostra cultura popular i tradicional.

Una part important del projecte que lidera la capital de la Ribera Alta està relacionada amb la celebració dels 100 anys del Gran Teatre d’Alzira. Aquest espai, contenidor fonamental de les manifestacions culturals a la localitat i a tota la comarca, acollirà moltes propostes artístiques de primer nivell, però també obrirà les portes a tots els usuaris perquè el coneguen, el visiten, descobrisquen la seua història i xafen el seu