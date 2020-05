Alzira celebra el Dia Internacional del Museu amb la visita virtual de la sala Pintor Teodoro Andreu

Connect on Linked in

El MUMA llança la visita virtual de la sala Pintor Teodoro Andreu amb motiu del Dia Internacional dels Museus. Com cada any, el 18 de maig se celebra este dia, enguany amb el lema “Museu per Igualtat”. L’objectiu d’esta celebració és conscienciar sobre el fet que els museus són un important mitjà per a l’intercanvi cultural, l’enriquiment recíproc, així com la seua utilitat per al desenvolupament de la comprensió mútua, de la col·laboració i de la pau entre els pobles.



Els museus, ara més si cap, a causa de la presència de la Covid 19 s’estan reinventant contínuament per a ser més interactius, centrats en l’audiència, orientats a la comunitat, flexibles, adaptables i mòbils. S’han convertit en eixos culturals que funcionen com a plataformes on la creativitat es combina amb el coneixement i on els visitants poden crear, compartir i interactuar. El MUMA d’Alzira també s’ha reinventat i per primera vegada a la nostra ciutat es pot realitzar una visita virtual a una sala del museu municipal, en este cas la de l’artista alzireny, Teodoro Andreu. Per accedir cal entrar a la web de l’Ajuntament d’Alzira en l’apartat ‘Museu, Patrimoni i Turisme‘.



Des de la regidoria de Patrimoni Cultural i el MUMA també s’estan duent a terme diverses activitats a través de les xarxes socials per fomentar el patrimoni històric, cultural i artístic de la ciutat. El museu municipal ja té preparades diverses exposicions que podran ser visitades en el moment que el govern central autoritze l’apertura de museus seguint totes les indicacions i recomanacions establertes per les autoritats sanitàries. Les mostres es podran veure a la recentment remodelada sala “La Cambra” ubicada a la segona planta del MUMA, així com a les sales temporals. Cal recordar que a causa de la situació que estem patint no es realitzarà cap acte inaugural de les citades exposicions.



La regidora de Patrimoni Cultural, Isabel Aguilar, ha destacat que “Es tracta d’una situació nova per a tots, però la cultura mai es deté, i és crucial que els museus també ens mantinguem en marxa, sobretot davant l’arribada de la Covid 19. En una situació en la qual milions de persones de tot el món estan separades les unes de les altres, els museus poden unir-nos. Es tornen més resistents, enginyosos i innovadors. Des del MUMA hem posat en marxa la visita virtual de la nostra sala ‘Teodoro Andrei’, a més d’oferir al llarg de tot este mes de maig continguts històrics, pedagògics, culturals o d’oci mitjançant les xarxes socials. La finalitat és ser instrument educatiu i formador perquè els alzirenys i alzirenyes puguen conéixer i descobrir el patrimoni de la ciutat i posar-lo en valor.