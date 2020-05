Alzira celebra el mes del museu

Connect on Linked in

Construcciones LLopis SA

El MUMA celebra el mes dels museus i ho fa amb una programació centrada en activitats que es poden celebrar des de casa. Enguany el lema del Comité Internacional dels Museus (ICOM) per a celebrar esta cita cultural és “Museus per la igualtat: diversitat i inclusió”. Un any més l’objectiu és el de mostrar als museus com a un instrument per a l’intercanvi cultural entre els pobles del món.



En la situació actual en la qual ens trobem a conseqüència de l’estat d’alerta motivada per la Covid-19, els museus canvien obligatòriament el sistema tradicional d’actes culturals, en els que les inauguracions d’exposicions, les presentacions de treballs d’investigació i restauració o les visites guiades eren habituals. Ara iniciem una nova etapa on les noves tecnologies seran fonamentals per donar difusió de l’activitat que es realitza als museus.



Des del personal del MUMA s’han elaborat diferents propostes per commemorar el mes dels museus. Entre les activitats destaquen una visita virtual a la renovada Sala Teodoro Andreu, passatemps amb els quadres del pintor alzireny i també amb altres elements del MUMA, un conte a partir del quadre “La paella a l’horta”, situat en el Saló d’Actes, o la visió de les obres del MUMA des de la perspectiva del coronavirus. A més, totes estes iniciatives i activitats s’inclouran també dins de la xarxa de museus etnològics de la Diputació de València i al ICOM.



La regidora de Patrimoni Cultural, Isabel Aguilar, ha assenyalat que “Davant la situació que estem vivint a causa del virus de la Covid 19, des del MUMA he treballat per poder celebrar el mes dels museus i així com adaptar-nos a les circumstàncies i fer partícip a tota la ciutadania del patrimoni que acull el nostre museu municipal”. A més l’edil ha afegit que “S’ha treballat en continguts pedagògics i a l’abast de totes les edats. Una oportunitat per conéixer la nostra ciutat i descobrir el nostre patrimoni”.