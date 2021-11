Alzira celebra el pròxim diumenge la II Fira Animalista Solidària a la plaça

Print This Post

L’Ajuntament repartirà entre les persones participants menjar per a les mascotes per valor de mil euros

El diumenge 14 de novembre tindrà lloc la II Fira Animalista Solidària a la plaça Major d’Alzira, una iniciativa que organitzen conjuntament l’Ajuntament d’Alzira, la Falla Hernán Cortés i el Grupo Unidos. Entre les 10 hores i les 14 hores se succeïran una sèrie d’actes relacionats amb els animals i la seua relació amb les persones i amb la convivència a les ciutats. A més a més, les persones que participen en les activitats organitzades podran emportar-se pinso per als seus animals, ja que l’Ajuntament d’Alzira repartirà menjar per a mascotes per valor de mil euros.

Les activitats proposades per a esta jornada són diverses. Hi haurà una xarrada sobre les cures de la pell i del pèl dels gossos i una exhibició d’ensinistrament i conducta canina. I tornarà la passarel·la d’adopció de gossos i gats, que ja es va realitzar recentment en la Fira d’Associacions.

S’explicarà la nova llei de protecció animal i es durà a terme una mostra canina amb jocs amb el públic assistent, que tindrà també l’oportunitat de resoldre en directe els seus dubtes sobre l’educació canina en la xarrada oferida per experts en este assumpte. També hi haurà una classe gratuïta d’ensinistrament. Durant tota la jornada hi haurà música en directe, a càrrec del grup Xúquer’s.