Alzira celebra este diumenge la II Carrera de Sant Silveste amb mesures sanitàries de seguretat

La ciutat d’Alzira acollirà el diumenge 19 de desembre la II Carrera de Sant Silvestre, organitzada pel Club d’Atletisme Rickysporteam i amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports.

Representant del club, junt a Diego Gómez, alcalde d’Alzira, i Fernando Pascual, regidor d’Esports, han esgrimit els detalls de la carrera solidària, ja que part de la recaptació obtinguda per les inscripcions va destinada a l’associació La Nostra Veu, que des de 1970 treballa per la integració i recolzament a les persones amb diversitat funcional i els seus familiars amb l’objectiu de millorar la seua qualitat de vida.

La prova contarà amb un circuit de cinc quilòmetres a la que es podrà participar disfressat tal i com és tradicional en les carreres de Sant Silvestre. En la primera edició celebrada en desembre de 2019 participaren un total de 800 persones, enguany i per les limitacions sanitàries el nombre de inscrits no podrà superar els cinc-cents. L’any passat no es va poder celebrar la prova degut a les restriccions derivades per la pandèmia de la Covid-19.

Enguany col·laboren quaranta-dos empreses en esta divertida i solidària carrera que comptarà amb una exhibició de zumba en finalitzar la prova. Tant l’eixida com l’arribada estarà ubicada en la plaça Major de la nostra ciutat.

Les inscripcions se poden realitzar fins al dijous a les 00.00 hores a través de la web de cronorruner.com

Tant Diego Gómez com Fernando Pascual, han estès la mà de l’Ajuntament al club organitzador per a que disposen de tot el necessari per al correcte desenvolupament de la carrera.