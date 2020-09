Alzira celebra la setmana de la mobilitat amb un jardí efímer a la plaça del Regne del 25 al 27 de setembre

Connect on Linked in

A més, es presenten 12 projectes de mobilitat per a consulta ciutadana

La plaça del Regne d’Alzira ha estat l’escenari de la roda de premsa de presentació de les activitats plantejades amb motiu de la Setmana de la Mobilitat. A l’acte han assistit l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, la regidora de Seguretat i Urbanisme, Sara Garés, el regidor de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica, Pep Carreres, i el regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual.



L’Ajuntament d’Alzira convertirà la plaça del Regne en una gran redona sense el pas del trànsit de l’avinguda Sants Patrons. Serà este divendres, 25 de setembre, coincidint amb la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat.



Concretament es farà la conversió de la plaça en un jardí efímer on es col·locaran plantes i arbres al voltant dels quals hi haurà una ruta perquè els ciutadans puguen experimentar la transformació de la ciutat en este sentit. Els carrils de l’avinguda davant de la Tourist Info es convertixen en un espai verd sense trànsit, on a més es mostraran panells informatius per a la ciutadania. Tota la vegetació utilitzada per a esta acció posteriorment es plantarà al Parc de l’Alquenència i al mirador del Xúquer.



Esta acció forma part dels 12 projectes que conformen la segona fase del pla de mobilitat que té l’Ajuntament d’Alzira, i que se sotmetran a la participació i debat de la ciutadania mitjançant les assemblees.