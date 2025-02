V Fira Animalista d’Alzira: Adopta, Educa i Diverteix-te amb la Teua Mascota

Un Diumenge Solidari amb Activitats per a Tota la Família i Amants dels Animals

Alzira celebrarà este diumenge a la Plaça Major la V Fira Animalista, que comptarà amb la participació de 19 protectores de la comarca i de València. La cita, programada per al novembre de 2024, es va veure ajornada arran la DANA, de manera que enguany Alzira podrà disfrutar de dos fires.

Entre les activitats, desfilada de gossos en adopció o un curs d’educació canina a càrrec de Perro Pensante, a les 12:30h, obert a tot el món i gratuït. Com a novetat en esta cinquena edició, un concurs popular caní que compta amb el suport de la Societat Canina de València i en què pot participar qualsevol persona amb la seua mascota. Tots els gossos rebran un detall i hi haurà premis per als cinc millors.

Amb les inscripcions al concurs, que tenen un preu de 5€ a benefici de les associacions participants, es repartirà una bossa amb productes de marxandatge de l’àrea de Benestar Animal de l’Ajuntament d’Alzira, així com joguets i complements en col·laboració amb 100% Sanidad y Alimentación Animal. Les protectores també rebran pinso per part de l’Ajuntament.

Les inscripcions al concurs i al curs d’educació canina ja estan obertes i podran fer-se a la seu del departament de Salut d’Alzira o a través de correu electrònic o WhatsApp. Amb tot, des de l’Ajuntament fan un balanç positiu d’esta fira i esperen que la de novembre siga encara més gran.