Alzira col·labora amb l’AEA en la campanya de promoció del comerç local per a la campanya de Reis i de les rebaixes

Anima als veïns a comprar «a les seues botigues», i oferix descomptes i premis per a incentivar el negoci

La campanya estarà activa entre el 3 i el 26 de gener

L’Ajuntament d’Alzira col·labora amb l’Associació Empresarial d’Alzira (AEA) en la seua campanya de promoció del comerç local «Els Reis Mags estem al teu barri». El lema proposat per a la iniciativa és «Enguany, més que mai, compra als teus, comptem amb tu!», i apel·la a la proximitat i a les relacions afectives entre veïns i coneguts per a impulsar la venda als comerços de la ciutat, que són «facilitadors en la venda de tots aquells regals que els consumidors desitgen obsequiar als éssers més estimats», indiquen des de l’AEA. La Campanya de Reis i el període de rebaixes, que arriba també esta setmana, «poden suposar, un any més, la clau perquè els xicotets comerços puguen superar la crisi», indiquen els promotors.

La campanya és una de les accions proposades sota la marca Alzira Ciutat Comercial, de l’AEA, en la qual col·laboren la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, la Conselleria d’Educació, l’Ajuntament d’Alzira i Caixa Popular i el seu propòsit és «mantindre viu el comerç de barri».

La campanya pretén fer interactuar als clients d’un comerç a un altre comerç, perquè aconseguisquen promocions i descomptes per les seues compres. Des de l’AEA assenyalen que «és important comprar en els negocis dels nostres amics, veïns, coneguts i de la ciutat en general», i també «estimular el consum durant el període de Reis i continuar promocionant les vendes durant la temporada de rebaixes».

L’acció consisteix en:

Repartir pergamins sorpresa amb descomptes i promocions en articles i serveis.

Repartir pergamins «màgics» per a participar en el sorteig de 10 targetes regal valorades en 100 euros cadascuna, patrocinades per l’Ajuntament d’Alzira i Caixa Popular.

Difondre diverses filmacions on es mostra la gran varietat d’articles, productes i serveis que tenim a la nostra ciutat.

La campanya es mantindrà activa entre el 3 i el 26 de gener. El sorteig es realitzarà el dijous 27 de gener, a les 16.30 hores, en streaming pel canal de Facebook d’Alzira Ciutat Comercial. Amb esta iniciativa, l’Associació Empresarial Alzira desitja mantindre viu el comerç de barri, valorant la gran varietat d’articles, productes i serveis que ens ofereixen els nostres comerços, considerant-los com una riquesa local, motiu pel qual hem de secundar-los.