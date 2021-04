Alzira comença a pagar les ajudes de la segona fase del Pla Resistir

Print This Post

Fins dimarts 20 es podran demanar

Diego Gómez: “Estem treballant en una tercera convocatòria orientada al comerç”

Ahir es reunia la comissió de valoració de les ajudes per a valorar les sol·licituds presentades en esta segona convocatòria d’ajudes del Pla Resistir dirigides als sectors de la indumentària, pirotècnia, artistes fallers, tintoreries, atraccions i parades de fira ambulant, floristeries, taxistes i fotògrafs, que es poden sol·licitar a la seu electrònica municipal fins al 20 d’abril de 2021.

Fins al moment s’han presentat un total de 47 negocis, entre els quals ja s’ha ordenat el pagament de 31, el que suposa una quantitat de 87.800 euros. La resta han sigut requerides per a esmenar o completar la documentació presentada.

Segons ha explicat el regidor d’Hisenda, Albert Furió “estem donant curs a estes ajudes i aprovant el seu pagament fins i tot abans que acabe el termini de presentació. Complim amb el compromís d’este ajuntament per a donar resposta als negocis més afectats per esta crisi sanitària, econòmica i social”

La comissió de valoració de les ajudes es reunirà de nou una vegada es finalitze el termini de presentació de sol·licituds, per a valorar la totalitat de les presentades i així començar a tramitar el seu pagament. A més, amb el romanent, es valora la convocatòria d’una tercera fase del pla que aniria destinada a sectors afectats que no han estat inclosos en la primera ni en la segon convocatòria.

“De la mateixa manera que es va fer amb la segona fase, ja estem treballant en una tercera convocatòria a partir del romanent dirigida a sectors que, inicialment, no estaven reconeguts per a rebre les ajudes de la primera i la segona fase, principalment del comerç. La Generalitat contemplava al decret la possibilitat d’ajudar a altres sectors que també s’han vist afectats per la pandèmia i mentre quede romanent, així ho farem”, ha explicat l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez.

El passat 30 de març la Junta de Govern Local aprovava les bases de la segona convocatòria d’ajudes del Pla Resistir a l’àmbit municipal. Com en la primera convocatòria, estes subvencions impliquen una quantitat fixa de 2.000 euros per a cada persona autònoma i 200 euros per treballador o treballadora en el cas de les microempreses.

Els interessats poden consultar les bases completes ací