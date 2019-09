Alzira comença les obres de condicionament de les pistes forestals de la Murta

Connect on Linked in

Les obres suposaran una inversió de 159.866,41 euros i l’execució es realitzarà al llarg dels pròxims 3 mesos

La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica de l’Ajuntament d’Alzira informa del inici de les obres de reparació i condicionament de les pistes forestals del paratge natural Murta-Casella, que han estat afectades per les pluges torrencials dels passats anys.



Les obres van començar ahir a la pista del Racó de les Vinyes, que ja es troba tallada al públic, i continuaran de manera progressiva en les diferents pistes, sense impossibilitar en cap moment la visita al paratge. En funció de l’execució de l’obra s’anirà restringint l’accés als diferents sectors. Els talls estaran degudament senyalitzats i comunicats al punt de informació de la Murta, on estaran disponibles als visitants. Pel que fa a la pista principal, el seu bon estat suposa que no s’haja d’actuar a la Murta i per tant l’accés normal a l’entorn del monestir no estarà limitat en cap moment.



Estes obres estan subvencionades per la Secretaria d’Estat per a les Administracions territorials que convocà ajudes per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals provocades per les pluges torrencials.



Estan afectades pràcticament la totalitat de les pistes de la finca municipal de la Murta i a la pista de la font del Garrofer, de la finca de la Casella. Les tasques consistixen en l’estabilització del ferm, neteja de cunetes i passos d’aigua, i també en la restauració dels punts erosionats entre altres. D’esta manera s’aconseguix millorar l’accessibilitat tant per als visitants com per als mitjans de prevenció i extinció d’incendis forestals, i es crearà una xarxa de pistes forestals capaç de suportar el pas de vehicles pesats com els camions de bombers, protecció civil o de la UME, que permet millorar la resposta en cas d’emergència.