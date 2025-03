Alzira commemora el 8M amb la lectura del manifest institucional

Alzira ha donat inici este matí als actes de commemoració del 8M amb la lectura del manifest institucional.

Un centenar de persones s’han reunit a les portes de l’Ajuntament per reivindicar una igualtat real i efectiva, fent especial menció a les joves i les dones més vulnerables.

La ciutat s’uneix així al lema de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies: “Per totes les dones i xiquetes: drets, llibertat i empoderament”.

Durant el manifest s’ha fet referència a les conseqüències dels conflictes armats sobre les dones, la bretxa salarial o la lluita d’aquelles que ja no estan per a aconseguir els drets actuals. Així mateix, s’ha subratllat la necessitat de seguir lluitant per estos drets.

La reivindicació ha continuat a les set de la vesprada amb la manifestació convocada pel Col·lectiu 8-M d’Alzira, que ha recorregut els carrers del centre de la ciutat.