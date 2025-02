Alzira comparteix coneixements i solucions resilients per al Canvi Climàtic amb el Projecte ClimateGo a Eslovàquia

Alzira impulsa la resiliència climàtica a Europa a través del projecte ClimateGo i el seu compromís amb la governança sostenible.

L’Ajuntament d’Alzira comparteix solucions innovadores per a la transició ecològica i l’adaptació al canvi climàtic amb ciutats europees.

Una delegació encapçalada per l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, i el regidor d’infraestructures públiques, Vicent de la Concepción, es troba durant esta setmana visitant la ciutat de Košice a Eslovàquia. Es tracta d’una visita programada dins de les activitats del projecte ClimateGO, que té com a objectiu millorar la governança climàtica en regions i ciutats europees, en el qual participa l’Ajuntament d’Alzira des de 2024.

Amb la coordinació de la Universitat de Ciències Aplicades de Lathi (Finlàndia), i el finançament del programa Interreg Europe, ClimateGO està format per set socis de sis ciutats i regions europees, entre elles, l’Ajuntament d’Alzira, la ciutat de Košice (Eslovàquia), lloc on s’ha portat a terme l’actual reunió de treball al llarg de les jornades de dimarts i dimecres, la ciutat de Grenoble (França), la regió de Päijät-Häme (Finlàndia), la regió del Podravje-Maribor (Eslovènia) i el comtat i ciutat de Waterford (Irlanda).

Els socis busquen intercanviar bones pràctiques sobre riscos naturals i derivats del canvi climàtic, a més de servir per a implementar solucions en base a diferents polítiques sostenibles. “Son qüestions que estem treballant com a objectius prioritaris en la nostra política local, i que ací podem millorar amb l’intercanvi de coneixements i experiències de tots els socis del projecte”, ha explicat l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez. “A més -afegix- cal que aprofitem estes oportunitats per a reflexionar també a nivell regional, especialment després de la DANA, per millorar les agendes de reconstrucció”.

La propera reunió serà en maig a Grenoble. A Alzira farem també una jornada en 2026.

En eixa mateixa línia treballa ja l’ajuntament a nivell local, amb la recent creació del Departament d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Agenda Urbana i Projectes estratègics, com han fet altres socis del projecte com Grenoble. “Els efectes del canvi climàtic es noten a tota Europa i la DANA deu ser un avís per a posar més velocitat i prioritzar estes polítiques. Tot i que hi ha diferències entre les distintes zones europees, els reptes que planteja el canvi climàtic són comuns, per això l’intercanvi és important”, ha explicat Domínguez.

Les activitats del projecte passen pel treball conjunt dels socis per crear i millorar polítiques que fomenten una governança climàticament intel·ligent. Una governança que segons Domínguez, en Alzira ja és un fet, “amb el impuls de la mobilitat sostenible, la transició energètica, el reverdiment d’espais i protecció front a onades de calor en patis escolars o residències, la permeabilització d’espais urbans, o la protecció front a riscos climàtics, com inundacions i incendis, estan clarament encertades i en línia amb el que estan fent la resta de països més conscienciats a nivell de la resiliència climàtica”.

ClimateGo

El projecte compta amb un pressupost d’1.491.245 euros i es desenvolupa entre l’1 d’abril de 2024 i el 30 de juny de 2028. Les activitats del projecte se centren en dos aspectes principals:

Desenvolupament col·laboratiu de polítiques: Els socis treballen conjuntament per crear i millorar polítiques que fomenten una governança climàticament intel·ligent. Identificació de bones pràctiques: Es busquen i es documenten estratègies i solucions pràctiques exitoses en governança climàtica per compartir-les i aplicar-les en diferents contextos regionals.

La cooperació regional i interregional es facilita a través de mètodes interactius, incloent reunions, discussions, visites de camp i tallers temàtics en línia. Les bones pràctiques identificades abasten tant estratègies a nivell polític com solucions pràctiques, i es comparteixen àmpliament per a la seua aplicació en altres regions.

