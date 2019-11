Alzira completa una nova edició formativa de responsables de grup CRE modalitat despertà

Print This Post

La passada setmana la Casa de la Cultura d’Alzira acollia l’acció formativa de 5 hores per a l’acreditació de responsable de grup de consumidors reconeguts com a experts per a manifestacions festives, religioses, culturals i tradicionals reconegudes pel Decret 19/2011 a la Comunitat Valenciana.



Es tracta d’una activitat organitzada per la Junta Local Fallera d’Alzira com a membre de FEDERCRE, que compta amb el suport de la Generalitat Valenciana i amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira. Este nou curs de formació de RGCRE (Responsable de Grup CRE) en la modalitat despertà resulta necessari per a qualsevol comissió fallera o associació que organitze una despertà.



Fins a l’auditori de les Escoles Pies d’Alzira es desplaçaren més de 50 persones vingudes des de moltes localitats de la nostra Comunitat per tal d’assistir-hi i realitzar el posterior examen tipus test amb el qual es valoren els coneixements adquirits a la jornada de formació. A més, també van estar presents representants de la Delegació del Govern, que s’encarreguen de certificar i atorgar els carnets.

Continguts

Mòdul-1: Legislació sobre manifestacions festives

 El RD 989/2015 i la ITC-18.

 Decret 19/2011 de la Generalitat Valenciana.

 Orde Conjunta 1/2012 de la Generalitat Valenciana. Tipus de participants.

 Impartició i certificació de la formació de CRE.

 Procediment d’acreditació de CRE.



Mòdul-2: Artificis pirotècnics

Bloc 2a: Composició i propietats bàsiques dels distints tipus d’artificis pirotècnics a utilitzar en les manifestacions festives

 Composició química i propietats bàsiques.

 Coneixements generals sobre el funcionament dels artificis pirotècnics.

 Aspectes teòrics bàsics dels artificis i els seus sistemes d’iniciació.

 Controls de qualitat en tallers de fabricació.

Bloc 2b: formació bàsica en tècniques de preparació dels artificis i del seu ús

 Procediments de recepció i devolució dels articles pirotècnics

 Tipus d’artificis pirotècnics a utilitzar en l’àmbit de la ITC-18

 Elements auxiliars per a la protecció, subjecció, etc.

 Riscos derivats de la seua utilització.

 Protecció contra la humitat i la pluja.

 Seguretat en el maneig, emmagatzemament, transport i ús d’artificis

pirotècnics.

 Tractament d’artificis fallits.

Bloc 3c: Condicions reglamentàries per al transport d’artificis pirotècnics

 Condicions segons el RD 989/2015

 ADR i mercaderies perilloses.

 Diferència entre massa de matèria reglamentada, NEC, pes brut i quantitat

d’artificis.

 Aplicació pràctica.