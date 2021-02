Alzira compta amb nous parquímetres amb el que es pot fer els pagaments amb targeta

Print This Post

L’Ajuntament d’Alzira ha adjudicat la concessió d’explotació de l’ORA a una nova empresa que serà a partir d’ara l’encarregada de gestionar este servici.

Entre les novetats que aporta l’empresa cal assenyalar el canvi de parquímetres per altres molt més actualitzats i més operatius, i que donen la possibilitat de realitzar el pagament en targeta de crèdit.

Una altra de les variacions amb respecte a esta concessió és la nova aplicació ElParking, que oferix la gestió per al pagament de l’estacionament regulat des del mòbil en més de 100 ciutats espanyoles.

Es tracta d’una aplicació senzilla d’utilitzar i amb funcions útils per als ciutadans. Quan un conductor trau un tiquet en l’aplicació pot ampliar el temps a distància, finalitzar l’estacionament amb antelació si li sobra temps, així com rebre avisos i notificacions relacionats amb el seu tiquet de la zona regulada.

L’aplicació està disponible per a telèfons intel·ligents amb sistemes operatius iOS o Android i pot descarregar-se de manera gratuïta en les tendes oficials de les aplicacions.

Cal assenyalar, a més, que es pot obtindre informació addicional en https://elparking.com/aparcar-e-alzira

També s’ha habilitat el 607 05 04 75 per a l’atenció a l’usuari.

«Amb esta nova adjudicació donem un pas més cap a la modernització del servici d’aparcament regulat. Són 400 les places que s’oferixen, algunes d’elles sensoritzades per tal d’afavorir la busca de places lliures, a més d’oferir places de manera exclusiva per a persones amb mobilitat reduïda, la qual cosa ens convertix en una ciutat que aposta per la inclusió de totes i tots», ha manifestat Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans.