Alzira compta amb un ecoparc on dipositar les deixalles per tal d’evitar abandonar-les a la via pública

Connect on Linked in

Pascual s’ha compromés davant del responsable de la Xarxa a encetar una campanya informativa dirigint-se als comerços i empreses per tal de deixar-los ben detallat quin és i quin no l’ús que poden fer de l’ecoparc



Fernando Pascual, regidor d’Obres i Serveis Públics, ha realitzat una visita a les instal·lacions de l’ecoparc, on ha mantingut un intercanvi d’impressions amb Enrique Calatayud, responsable de la Xarxa d’Ecoparcs.



En les últimes setmanes s’ha estés el rumor que la ciutadania no té la possibilitat de dipositar a l’ecoparc tot allò del que vol desfer-se’n, adduint que hi ha un límit, tant en la quantitat com en els quilos d’objectes, la qual cosa no és certa, ja que el veïnat no té cap limitació, encara més, el consorci ha posat en marxa la iniciativa d’incentivar amb bonificacions el rebut a tots aquells ciutadans que més reciclen.



En la conversa amb el responsable de la Xarxa s’ha pogut esbrinar que el malentés prové de l’ús que intenten realitzar de l’ecoparc alguns comerços i empreses, ja que estos sí que tenen marcada una regla: fer ús de les empreses gestores de voluminosos per tal de desfer-se dels residus industrials que produïxen. Esta restricció té una lògica i és la de no repercutir les depeses que este mal ús genera per part de comerciants i empresaris en la ciutadania.



El regidor de l’àrea, Fernando Pascual, té clara la necessitat de reciclar, ja que per a això disposem dels ecoparcs, per tant s’ha compromés davant del responsable de la Xarxa a encetar una campanya informativa dirigint-se a tots els comerços i empreses per tal de deixar-los ben detallat quin és i quin no l’ús que com a empresaris poden fer d’este tipus d’instal·lacions. “En cas de persistir la problemàtica amb comerciants i empresaris després d’informar-los degudament, no és descarta passar a la imposició de sancions a qui no respecte el reglament d’us de l’ecoparc”, ha manifestat el regidor.