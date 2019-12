Alzira compta ja amb un bosc urbà

Print This Post

Als jardins de la Casa Blava s’han realitzat una reforma de la zona arbrada on s’han plantat diferents espècies arbòries i arbustives, la gran majoria espècies autòctones per crear el nou bosc urbà. Entre les tasques de millora que s’han dut a terme, ha estat la de la retirada de 1.200 m² gespa per a estalviar aigua de reg i mà d’obra de manteniment de sega de praderies. Amb esta intervenció i millora, Alzira estalviarà a l’any un total de 42.000 metres cúbics anuals.

Alzira ja gaudeix d’una zona arbrada amb ombra i amb una rica i variada composició vegetal formada per arboç, llorer, carrasca, murta, aladern, espígol, lledoner, liquidàmbar, roure australià, arbre botella, ciprers i una xicoteta representació d’arbratge fruiter com oliveres, ametlers, codonyers i espècie de ribera com el xop.

La vegetació urbana ofereix moltíssims avantatges en el medi ambient de les ciutats. Un dels efectes positius és el de proporcionar espais recreatius per a la població urbana on els més menuts es poden familiaritzar amb la naturalesa gaudir del temps d’esplai a l’aire lliure, un hàbit molt saludable. A més, els boscs urbans redueixen la contaminació ambiental, ja que les plantes absorbeixen els fums que desprenen els vehicles de motor i fan disminuir l’efecte contaminant. Els arbres juguen un paper important en l’augment de la biodiversitat urbana, proporcionant a les plantes i animals un hàbitat, aliment i protección

El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha destacat que “Els arbres juguen un paper important en la mitigació del canvi climàtic. Amb estes iniciatives, i la creació d’este bosc urbà, millorem la qualitat de l’aire fent d’Alzira una ciutat més sostenible i saludable per a viure.”