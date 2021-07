Alzira continua amb els tractaments contra el mosquit tigre

Connect on Linked in

9, 12 i 13 de juliol tindran lloc els tractaments

Hui comença el tractament mensual, corresponent al mes de juliol, per a combatre el mosquit tigre a Alzira. Com s’està fent des de fa 4 mesos, tots els municipis adherits al programa del Consorci de la Ribera, continuen amb la programació periòdica de tractaments contra este insecte.

Els mesos d’estiu són els de major proliferació de manera que es porta a terme un tractament més intens, al que també se suma la fumigació aèria contra la mosca negra que trobem en grans masses d’aigua corrent, com és el cas del riu Xúquer on la Mancomunitat ja ha completat la fumigació per aire.

“Encara que enguany no hi ha una gran incidència d’insectes, seguim atents als avisos de la ciutadania amb l’objectiu de mantindre esta situació i evitar la proliferació del mosquit tigre. El fet d’actuar de manera mancomunada i amb una programació que inclou sis mesos a l’any, fa que puguem parlar d’una reducció de presència” ha explicat la regidora de Sanitat, Gemma Alós.

Per la seua banda, l’empresa encarregada de fer el tractament, Lokímica, ha informat que al llarg del dia de hui i el proper dilluns i dimarts, estaran a Alzira revisant el municipi. L’actuació consistix a comprovar les zones d’acumulació d’aigua i revisar tots els embornals per tal d’agafar una mostra i en cas de trobar larves, aplicar el tractament corresponent.

Com sempre, qualsevol ciutadà o ciutadana pot enviar via correu electrònic a sanitat@alzira.es o mitjançant la bústia ciutadana en www.alzira.es, preguntes o avisos en cas que es detecte presència de mosquits en un punt en concret. Des de la regidoria de Sanitat, a més, continua una campanya informativa amb consells per a evitar la reproducció del mosquit tigre en espais privats. A hores d’ara no s’han comunicat per part de la ciutadania incidències importants, així i tot seguim pendents de qualsevol informació que puga arribar al departament de sanitat.