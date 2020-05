Alzira continua amb els tractaments periòdics per al mosquit tigre

Connect on Linked in

Des de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Alzira es treballa per previndre el mosquit tigre i mosca negra. Amb el canvi estacional i l’augment de les temperatures comença la proliferació d’estos insectes.



Per això, des de l’Ajuntament junt amb l’empresa Lokímica s’ha procedit al tractament herbicida per a la mosca negra i el tractament en embornals per al mosquit tigre. Des del mes d’abril s’estan revisant tots els embornals. El procediment consistix a traure una mostra d’aigua i si hi ha presència de larves, apliquen el tractament. Els treballs s’estan realitzant setmanalment en zones d’acumulació d’aigua i zones verdes com parcs i jardins. A més també s’ha sol·licitat autorització per a les fumigacions aèries.



La ciutadania també pot col·laborar per frenar la proliferació d’estos insectes. Des de la regidoria de Sanitat es recomana evitar els recipients que puguen acumular aigua estancada (poals, cendrers, plats de plantes…), mantindre els nivells de clor adequats a les piscines, protegir els pous i aljubs amb malles mosquiteres, vigilar el reg per goteig, renovar diàriament l’aigua dels abeuradors dels animals i tirar aigua als albellons setmanalment.



La regidora de Sanitat, Gemma Alós, ha manifestat que “És necessària la conscienciació de tota la ciutadania perquè al voltant del 80% de la reproducció del mosquit tigre és en espais privats; a més tenim temperatures molt altes que afavoreixen la proliferació”. L’edil també ha assenyalat que “Si els veïns i veïnes detecten presència de mosquit tigre als seus barris, ens ho poden comunicar mitjançant la bústia de la ciutadania o per la Clau. Han d’indicar en quina zona ho han detectat i des de la regidoria de Sanitat s’avisarà a l’empresa Lokímica perquè ho revisen”.