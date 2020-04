Alzira continua amb la neteja de carrers, places voreres i contenidors

Connect on Linked in

Des de la regidoria de Serveis Urbans i amb els treballadors de l’empresa FOVASA, es continua treballant en la desinfecció de la ciutat per pal·liar els efectes de la COVID 19. S’estan duent a terme treballs de neteja i desinfecció de les vies públiques, concretament els carrers amb una cuba amb aspersors laterals, així com les places i voreres amb furgons hidro-netejadors.



També es treballa diàriament en la desinfecció dels contenidors de fem amb neteja manual per part dels treballadors de FOVASA. És per això que l’Ajuntament insta a la ciutadania a depositar el fem dins dels contenidors, així com evitat traure trastos i deixalles, ja que es poden convertir en focus d’este virus. Així com recordar la utilització de guants i en arribar a casa llavar-se les mans en aigua i sabó. A més els contenidors es desinfecten diàriament.



El regidor responsable de l’àrea, Fernando Pascual ha manifestat que “És important el treball realitzat des de l’Ajuntament per previndre la propagació d’este virus. Volem cuidar la neteja i desinfecció de la nostra ciutat davant esta situació d’alarma sanitària per tal de protegir la salut de totes les alzirenyes i alzirenys”.