Alzira convoca una nova edició d’ajudes per a estudiants

Fins el 6 d’octubre es poden sol·licitar ajudes per a transport i material escolar

L’Ajuntament d’Alzira convoca les ajudes per al transport d’estudiants, adreçades als joves que desenvolupen els seus estudis universitaris, cicles formatius o ensenyament superior fora d’Alzira.

“Des de la regidoria d’Educació i Infància convoquem un any més estes ajudes per tal de contribuir a disminuir les despeses que tenen les famílies amb alumnat que ha de desplaçar-se fora de la ciutat. Es tracta d’una aportació per a joves menors de 30 anys que es traslladen a altres ciutats per a desenvolupar els seus estudis” ha explicat la regidor Maria Calvo.

L’Ajuntament destina 20.000 euros del seu pressupost i l’ajuda serà de 100 euros màxim per estudiant. L’alumnat haurà d’acreditar que està empadronat a Alzira des fa més de 2 anys i que està matriculat per a realitzar el curs per al que demana l’ajuda.

Així mateix la regidoria d’Educació també ha convocat les ajudes per al material escolar per a l’alumnat de segon cicle d’educació infantil, que tenen una quantia de 100 euros. “Amb esta mesura es facilita a les famílies la tornada a l’escola dels més menuts”, afig Calvo.

El termini per a presentar ambdós sol•licituds ja està obert i finalitza el pròxim 6 d’octubre. La presentació de la sol•licitud i la documentació es farà de manera telemàtica i en el cas de les ajudes de material cal aportar la factura dels productes que s’han adquirit.

Les famílies dels xiquets i xiquetes de segon cicle d’educació infantil hauran d’acreditar que estan matriculats este curs en centres públics o privats-concertats de la ciutat d’Alzira. Per adjudicar estes ajudes, es valorarà el nivell de la renda familiar i la situació de desocupació dels membres de la unitat familiar. Així mateix també es valorarà si són fills de famílies monoparentals, família nombrosa, discapacitat física o psíquica d’algun membre de la unitat familiar o la situació d’orfandat.