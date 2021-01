Alzira demana mesures més contundents a la Generalitat

Connect on Linked in

Els municipis del Departament de Salut de la Ribera demanen a la Conselleria més restriccions

A hores d’ara tenim una incidència de 1.539 casos per cada 100.000 habitants

Després de la reunió amb Salut Pública la passada setmana, diversos ajuntaments dels diferents municipis de la comarca han emés un comunicat dirigit a la Conselleria de Sanitat on demanen una reunió en la qual s’explique la situació sanitària, al temps que es demana mesures més contundents per a reduir i pal·liar l’alta d’incidència de la COVID-19. A hores d’ara, Alzira té 703 casos actius i un índex de 1.539 casos positius per cada 100.000 habitants. “Ara mateix la progressió és incontrolable. Pràcticament tota la comarca supera els 1.000 casos per cada 100.000 habitants i una bona part supera els 2000. Com alcalde, demane a la ciutadania que reduïsca al màxim el contacte social i que s’extremen les mesures sanitàries. No fer-ho així implica continuar creixent en el nombre de contagiats”, ha explicat l’alcalde Diego Gómez.



En el cas de la ciutat d’Alzira, al comunicat dirigit a la Conselleria, l’alcalde sol·licita que s’adopten mesures sociosanitàries més contundents per frenar el nivell d’incidència que, en la nostra ciutat, es troba en unes xifres molt preocupants. A més a més, també es demana que es registren les dades de forma coordinada entre Salut Pública i la seu electrònica de la Conselleria de Sanitat perquè es puga actuar de manera més eficient.



Per a tractar aquestes qüestions i d’altres relatives a la crisi sanitària, es trasllada la necessitat d’una reunió virtual d’urgència amb els alcaldes de la nostra àrea de salut, amb propostes que ajuden a aconseguir mitigar i millorar aquesta situació que tant preocupa i afecta la ciutadania.



Així mateix, el comunicat reconeix l’extraordinària dificultat de la tasca realitzada per les diverses administracions, tant estatals com autonòmiques en la lluita contra aquesta pandèmia que ens assola. Els municipis de l’àrea de salut, compartixen aquest esforç amb la Conselleria, qui ha comptat, i comptarà sempre, amb la col·laboració lleial de les administracions locals i de tots els seus treballadors i treballadores, tant a l’hora d’implementar les polítiques i estratègies dissenyades i ordenades per l’administració autonòmica, com per a vetlar pel compliment de totes les normatives i restriccions aprovades per la mateixa.



El treball diari amb les autoritats sanitàries de l’Àrea de Salut de La Ribera aporta informació detallada als ajuntaments que són conscients del nivell de saturació i de l’extraordinari sobreesforç al qual es veu sotmés el nostre sistema de salut pública.



Malauradament, en les últimes setmanes s’ha vist augmentar de forma exponencial el nombre de contagis als nostres municipis. S’han adoptant totes les mesures possibles en l’àmbit local fins a esgotar les possibilitats de l’àrea competencial i s’ha comprovat com cap d’elles ha pogut contindre de manera efectiva la ràpida transmissió del virus. “Els nostres professionals sanitaris traslladen constantment la necessitat d’incrementar les mesures restrictives de la mobilitat per ser l’instrument més efectiu en la lluita per contindre, com més prompte, l’actual tendència a l’alça d’aquesta crisi sanitària i cal donar-los una resposta efectiva”, aclarix l’alcalde.