Alzira denuncia el mal estat de les aigües del Barxeta i el riu Verd

L’Ajuntament d’Alzira denuncia la brutícia de les aigües del riu Barxeta i el riu Verd, amb una càrrega excessiva de matèria orgànica que, juntament amb les elevades temperatures, provoca males olors i disminuïxen la qualitat de les aigües del Riu Xúquer al seu pas per Alzira. Des del consistori alzireny s’ha assenyalat que els abocaments fora de control d’algunes empreses poden generar problemes al funcionament de les depuradores i també podrien comprometre la qualitat de les aigües del Xúquer. És per això que des del consistori s’insta les administracions i empreses implicades a prendre mesures davant esta situació.

“Hem tingut coneixement d’abocaments fora del control de les depuradores, i encara que la situació actual sanitària ocasionada per la Covid 19 haja reduït el nombre de recursos disponibles, des de Medi Ambient denunciem estes situacions que cal resoldre”, ha declarat el regidor de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica, Pep Carreres.

L’Ajuntament d’Alzira ja ha demanat les analítiques oportunes que constaten el mal estat de les aigües per tal que la denúncia no es base en una simple observació. Des de la regidoria s’explica a més que no es tracta només d’un problema de falta de depuradores en la subconca del Barxeta, aigües amunt d’Alzira, sinó també d’abocaments amb excés de càrrega contaminant que afecten precisament la flora bacteriana del mateix funcionament de les instal·lacions de depuració.

Pep Carreres, responsable de la Regidoria, assenyala que este és un tema pel qual les administracions i les empreses implicades haurien de respondre en favor de la salut del riu: “Preguem que actuen en conseqüència perquè com s’ha vist recentment, la salut del riu és la salut de les persones”.