Alzira destina 250.000 € a un Pla d’Ocupació Social per a qualificats

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Fins el 30 de juliol es pot sol·licitar la participació

L’Ajuntament d’Alzira enceta un Pla d’Ocupació Social per a persones qualificades amb una dotació de 250.000 euros. L’objectiu d’esta iniciativa és facilitar l’accés al mercat de treball als desocupats que s’han vist afectats per la situació sanitària derivada pel COVID19.



Les sol·licituds han de presentar-se abans del 30 de juliol de manera telemática a la Seu Electrònica: https://sedeelectronica.alzira.es/…/in…/es/sede-electronica/ o a al punt habilitat a l’edifici d’IDEA. Recorda demanar cita prèvia al 96 245 51 01.



Els llocs a cobrir corresponen a la categoria d’oficial, Formació professional 1 i 2 i titulacions de grau. Els requisits fonamentals per a accedir són trobar-se desocupat a causa de declaració de l’Estat d’Alarma el passat 14 de març i tindre un perfil de qualificat per experiència professional o per formació.

A més, cal estar empadronat a Alzira almenys els 3 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud i ser major de 16 anys. En este cas, tindran prioritat les persones que es troben en la recerca activa de treball, que estiguen rebent un subsidi per desocupació o que siguen víctimes de violència de gènere.



Este segon pla se suma al Pla d’Ocupació per a persones no qualificades que l’Ajuntament ja va presentar a principis de juny i al qual va destinar també 250.000 euros. En total, l’Ajuntament d’Alzira haurà ocupat amb estes dos iniciatives quasi 30 persones amb un pressupost de 500.000 euros.Pots consultar ací les bases