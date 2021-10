Alzira destina 30.000€ a finançar nou projectes de cooperació a Amèrica Llatina i Àfrica

Connect on Linked in

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alzira ha aprovat destinar una inversió de 30.000 euros al finançament d’un total de huit projectes solidaris, dins del programa d’ajudes del Fons de Solidaritat i Cooperació al desenvolupament de 2021, que gestiona l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social. «Són propostes presentades per organitzacions no governamentals que, en la seua majoria, tenen seu en la nostra ciutat i estan formades per tota classe de professionals i d’activistes que no sols presenten estos projectes, sinó que treballen de forma diària amb activitats de sensibilització i d’acció dins de la ciutat», declara la regidora de Cooperació i Joventut, Leticia Piquer. Estes associacions, detalla Piquer, «presenten iniciatives de foment del desenvolupament a comunitats empobrides arreu el món, i se centren especialment en la millora de les condicions per a la població infantil i les dones».

El projecte amb major dotació, 6.525 €, és el que porta a terme la Fundació La Vicuña ORL, que va rebre el Premi Cooperació 2015 de l’Associació de Fundacions Andaluses per fomentar la formació i investigació i difusió en matèries de salut pública i mediambientals referides a l’àmbit de l’otorinolaringologia i per desenvolupar programes i activitats encaminades a fer desaparéixer les barreres, en tots els sentits, de la població amb discapacitats psicofísiques. El projecte que presenten a la convocatòria d’Alzira se centra en la formació de professionals sahrauís en l’àmbit mèdic de l’otorinolaringologia per a l’autosuficiència de l’assistència sanitària en els camps de refugiats de Tinduf. Una actuació que compta amb la col·laboració com a contrapart local de l’organització Autoridad del Pueblo Saharaui.

L’ONG Escoles Solidàries, amb seu a Alzira i professors i professores alzirenys treballant als seus projectes, rebrà 6.230 € per a l’establiment d’un centre de formació per a l’agricultura agroecològica i l’adaptació al canvi ecològic, amb l’objectiu de formar a la població de diverses comunitats de la regió on confluïxen El Salvador, Guatemala i Hondures.

Dones, adolescents i joves en situació d’extrema pobresa a Burkina Faso seran els beneficiaris del programa educatiu que desenrotlla Mans Unides i que, amb la dotació de 5.000 euros de l’Ajuntament d’Alzira, podrà dur a terme la seua segona fase. Les actuacions podran dur-se a terme gràcies a la col·laboració de la Congregació de Maria Immaculada, que és la contrapart local al país africà.

Una altra organització valenciana, Anima València, comptarà amb una subvenció de 4.000 € per a posar en marxa un projecte per a millorar la seguretat alimentària a poblats indígenes de Paraguai, que possibilitarà la provisió de filtres ceràmics bacteriològics per a l’aigua de consum humà a famílies indígenes de comunitats de Campo Grande i La Promesa, al Chaco paraguaià, de la mà de les contraparts locals, l’associació GEAM i l’empresa social THEMA.

També a Burkina Faso s’implementarà el projecte de Creu Roja, que ha rebut una ajuda de 3.200 € per a diversificar i enfortir els mitjans de vida d’una comunitat de prop de 1.500 dones i les seues famílies.

Altres iniciatives subvencionades són la instal·lació d’aules TIC per a la formació en línia d’escolars, professorat i població en general al Senegal, per part de Cooperación Internacional (1.640€); l’establiment i manteniment d’un menjador social destinat a la població escolar per a garantir la seguretat alimentària de vora 150 xiquets i xiquetes i les seues famílies a Paraguai, a càrrec de l’associació ADECOI (1.640 €); el programa per a la capacitació de dones indígenes de Guatemala per a generar ingressos com a garantia de subsistència, per la Fundació DASYC (1.100 €); i el suport amb 645 € a 20 menjadors escolars que l’ONG Ayudemos a un/a niño/a coordina a Nicaragua.

Segons assenyala la regidora Piquer, «en esta convocatòria, que manté la mateixa dotació pressupostaria, se solen prioritzar les associacions que tenen seu en la nostra ciutat i que treballen de forma comunitària des de la nostra ciutat, és a dir que localment tenen gent treballant ací a banda dels projectes internacionals». El departament de Serveis Socials supervisa de forma periòdica els treballs i, juntament amb les organitzacions, «duu a terme treballs de sensibilització i d’acció dins de la nostra ciutat també». Així mateix, les organitzacions «reforcen o estan donant suport sempre a serveis socials i creen molta xarxa en el poble». Els projectes subvencionats, tot i ser distints per a cada convocatòria, «suposen una continuació dels projectes finançats en anys anteriors, quasi sempre són les mateixes associacions i tipus de projectes. Ens intentem centrar en les mateixes zones», explica la regidora alzirenya.