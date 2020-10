Alzira destina 95.000 euros a ajudes per a entitats socials municipals en 2020

Connect on Linked in

El pressupost s’ha duplicat en els darrers 4 anys

El compromís de l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social es seguir augmentant les ajudes per al proper exercici 2021

La Regidoria d’Igualtat, Polítiques Inclusives i Vivenda de l’Ajuntament d’Alzira ha comunicat la concessió de les ajudes que destina a les associacions i entitats d’Alzira que dediquen els seus esforços a activitats de caràcter social. En 2020, el total designat ascendix a 95.000 € i la convocatòria de subvencions municipals a entitats socials municipals va ser aprovada per la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 30 d’abril de 2020.



La quantitat destinada este any, segons ha assenyalat la responsable de l’àrea, Marina Mir, “és una demostració de l’aposta d’este Ajuntament per recolzar el paper fonamental i vertebrador d’entitats que des del voluntariat actiu treballen per aportar millores socials en cadascun dels seus camps d’actuació. Cal recordar que des que començàrem la passada legislatura i al llarg de la present, este Equip de Govern ha augmentat tant com ha estat possible el pressupost destinat a estes ajudes, i que hem duplicat, només en quatre anys, la quantitat que abans s’hi assignava. Ara el compromís que ratifiquem des de la Regidoria és continuar amb les polítiques socials en esta direcció i augmentar el pressupost de cara al proper exercici 2021. D’aquesta manera volem agrair l’esforç de totes les entitats i associats a les mateixes que treballen per les persones dia a dia”.



L’assignació que s’abonarà a les associacions, requerirà justificació prèvia i la presentació del corresponent compte justificatiu i s’ha adjudicat segons els criteris establits en les bases publicades.